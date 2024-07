O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou terça-feira um plano de investimento de mil milhões de dólares, divididos por 656 projetos, com o objetivo de aumentar a resistência das comunidades às alterações climáticas e aos seus efeitos.

“As ajudas vão servir para os governos estaduais, tribais, locais e territoriais enfrentarem os riscos de catástrofes, como o calor extremo, os incêndios florestais, a seca, os furacões, os terramotos e o aumento das inundações”, explicou em comunicado o Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em Inglês).

Para o secretário do DHS, Alejandro Mayorkas, estas subvenções são “um salva-vidas para as comunidades de todo o país“. Os projetos vão “desde grandes projetos de mitigação de inundações até paragens de autocarros com sombra” e o impacto destes, avançou, “vai ser medido em última instância em vidas salvas e catástrofes evitadas”.

O DHS detalhou ainda que entre os projetos mais financiados estão os relativos ao controlo de inundações e à proteção de infraestruturas e serviços públicos.

Alguns dos exemplos mencionados são uma barreira contra inundações no bairro Eastwick de Filadélfia, no Estado da Pensilvânia, 20 paragens de autocarros com sombra em Washington, a reabilitação da barragem de Magalia, no Estado da Califórnia, ou a substituição da rede de esgotos em Decatur, no Estado da Geórgia.