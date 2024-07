O Campeonato da Europa vai ainda nas meias-finais, a perspetiva do regresso das competições profissionais dos clubes começa a aparecer, pelo meio ainda há Jogos Olímpicos, os primeiros testes da pré-temporada já estão aí à porta. Com todos os olhos concentrados na Alemanha, a época de 2024/25 começou a fazer o seu caminho natural. A Premier League e a La Liga já têm calendários (no caso inglês daqueles que passam logo de forma direta para a própria agenda do computador com um simples toque), a Bundesliga, a Serie A e a La Ligue 1 aguardam apenas horas das jornadas iniciais. Agora chegava a altura da Liga portuguesa.

A cerimónia, realizada no Convento do Beato, surgia denominada de gala Kick-Off e apresentava como nos anos anteriores uma série de condicionalismos no sorteio do calendário, todos previamente explicados pela Liga Portugal antes do momento que servia para lançar uma nova temporada que terá a Supertaça entre o Sporting e o FC Porto a 3 de agosto e o arranque das duas ligas profissionais no fim de semana de 10 e 11 de agosto (terminando a 17/18 de maio, tendo na segunda semana de janeiro a Final Four da Taça da Liga).

Em mais um dia marcado também pela homenagem a Manuel Fernandes, antiga glória do Sporting que foi recordado por outros dois embaixadores da Liga, António Simões e António Oliveira, e onde a Liga mostrou o trabalho que tem vindo a ser realizado pela Fundação do Futebol, Ukra, ex-jogador do Rio Ave formado no FC Porto que terminou na última época a carreira, foi chamado para o sorteio da chave 102340. E foi a partir daqui que se ficou a conhecer a ordem dos encontros das 34 jornadas do próximo Campeonato.

Na primeira ronda, o campeão Sporting vai receber o Rio Ave, ao passo que o Benfica joga em Famalicão e o FC Porto mede forças com o Gil Vicente no Dragão. O primeiro clássico chegará logo no início de setembro, com Sporting e FC Porto a jogarem em Alvalade na quarta jornada. A 11.ª ronda será a mais “quente” do calendário, com o Benfica a receber o FC Porto e o Sporting a deslocar-se a Braga. Por fim, na penúltima jornada, o Sporting volta a fazer um jogo grande em casa, neste caso o dérbi com Benfica.

O sorteio do calendário da Primeira Liga em 2024/25

1.ª jornada: Sp. Braga-Estrela, Arouca-V. Guimarães, Farense-Moreirense, AVS-Nacional, Famalicão-Benfica, Casa Pia-Boavista, Sporting-Rio Ave, FC Porto-Gil Vicente e Estoril-Santa Clara

Sp. Braga-Estrela, Arouca-V. Guimarães, Farense-Moreirense, AVS-Nacional, Famalicão-Benfica, Casa Pia-Boavista, Sporting-Rio Ave, FC Porto-Gil Vicente e Estoril-Santa Clara 2.ª jornada: Benfica-Casa Pia, Boavista-Sp. Braga, Estrela-Famalicão, Nacional-Sporting, Santa Clara-FC Porto, Moreirense-Arouca, V. Guimarães-Estoril, Rio Ave-Farense e Gil Vicente-AVS

Benfica-Casa Pia, Boavista-Sp. Braga, Estrela-Famalicão, Nacional-Sporting, Santa Clara-FC Porto, Moreirense-Arouca, V. Guimarães-Estoril, Rio Ave-Farense e Gil Vicente-AVS 3.ª jornada : Benfica-Estrela, FC Porto-Rio Ave, Sp. Braga-Moreirense, Arouca-Nacional, Estoril-Gil Vicente, Farense-Sporting, AVS-V. Guimarães, Famalicão-Boavista e Casa Pia-Santa Clara

: Benfica-Estrela, FC Porto-Rio Ave, Sp. Braga-Moreirense, Arouca-Nacional, Estoril-Gil Vicente, Farense-Sporting, AVS-V. Guimarães, Famalicão-Boavista e Casa Pia-Santa Clara 4.ª jornada: Boavista-Estoril, Moreirense-Benfica, Sporting-FC Porto, Gil Vicente-Sp. Braga, Rio Ave-Arouca, Estrela-Casa Pia, Nacional-Farense, V. Guimarães-Famalicão e Santa Clara-AVS

Boavista-Estoril, Moreirense-Benfica, Sporting-FC Porto, Gil Vicente-Sp. Braga, Rio Ave-Arouca, Estrela-Casa Pia, Nacional-Farense, V. Guimarães-Famalicão e Santa Clara-AVS 5.ª jornada: Benfica-Santa Clara, Sp. Braga-V. Guimarães, Arouca-Sporting, Casa Pia-Moreirense, Estoril-Nacional, Famalicão-Gil Vicente, AVS-Rio Ave, Estrela-Boavista e FC Porto-Farense

O quadro de jogos da Taça da Liga em 2024/25

Quartos de final (30 de outubro)

Jogo 1: Sporting-Nacional

Jogo 2: FC Porto-Moreirense

Jogo 3: Benfica-Santa Clara

Jogo 4: Sp. Braga-V. Guimarães

Final Four (7/8 e 11 de janeiro de 2025)

Vencedor do jogo 1-vencedor do jogo 2

Vencedor do jogo 3-vencedor do jogo 4

As condicionantes para o calendário da Primeira Liga em 2024/25