O embaixador português junto da União Europeia (UE) Pedro Lourtie será o novo chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa quando este tomar posse como presidente do Conselho Europeu. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo jornal Politico, que cita três fontes oficiais em Bruxelas, e confirmada pelo Observador.

Pedro Lourtie era o Representante Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas, desde janeiro de 2022. Além do embaixador, na equipa de Costa deverá estar também David Oppenheimer, que, segundo o Politico, será o chefe de gabinete adjunto.

No final de junho, António Costa foi nomeado como o próximo presidente do Conselho Europeu e sucede no cargo a Charles Michel. A tomada de posse está marcada para 1 de dezembro.

Costa, que é o primeiro português e socialista no cargo, recebe um mandato de dois anos e meio que pode vir a ser renovado por igual período de tempo. Esta foi a solução de compromisso alcançada após as eleições europeias depois de o Partido Popular Europeu (PPE) ter chegado a exigir ficar com a segunda metade do mandato.