Telegramas, traduções e o processo explicado a líderes europeus por Montenegro e Marcelo. Os bastidores da nomeação de Costa

O ex-primeiro-ministro sueco não só disse — quando havia ainda muitas indefinições judiciais no ar — que o percurso do socialista tinha sido “uma inspiração”, como sentenciou: “Estou certo de que nos vamos voltar a cruzar nas nossas lutas.” A insistência com uma candidatura não chegava só de um socialista descomprometido com o poder no seu país, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez já tinham feito contactos semelhantes com Costa, mais discretos mas muito diretos, assegura fonte próxima do socialista. E a meio de abril, Sánchez verbalizou o que já tinha dito em privado a Costa mesmo ao lado de Luís Montenegro, criando um claro embaraço ao primeiro-ministro recém-eleito que, na altura, ainda fechava o seu apoio a sete chaves.

Fonte próxima de Costa garante ao Observador que, mesmo perante a demissão e o processo judicial por esclarecer, os socialistas mantiveram sempre a pressão alta sobre o português e que, na altura da saída do Governo, chegaram a comentar, em jeito de graça, que pelo menos Costa já não teria problemas com o Presidente da República. Todos sabiam que no discurso da tomada de posse do PS absoluto, Marcelo tinha agrilhoado as ambições europeias do socialista, ao sentenciar que uma saída de Costa antes do final do mandato levaria o país direto para eleições antecipadas (ler mais à frente neste texto).

Outra fonte ligada ao ex-primeiro-ministro conta ao Observador que, apesar de todas as indicações judiciais que apareceram entre fevereiro e abril — a instrução a apontar que as suspeitas de influência do primeiro-ministro eram “vagas”, e o acórdão da Relação –, o ex-líder socialista mantinha reservas. E só a 24 de maio, quando foi ouvido no DCIAP, respirou fundo: o bloqueio-maior estava removido. De qualquer forma, até ali o terreno já tinha sido lavrado, afinal a máquina começara a carburar baixinho, a tentar não levantar suspeitas em Portugal, logo 15 dias depois do novo Governo tomar posse, numa altura em que Costa já sabia que contaria com o apoio de Montenegro se decidisse mesmo avançar.

O primeiro-ministro cumpriu a promessa e, na noite das Europeias, a 9 de junho, disse que já tinha falado do assunto com o seu antecessor, oficializando o apoio: “Se o dr. António Costa for candidato – e quem vai decidir se é candidato é ele e a sua família política – a nossa decisão está tomada.” Foi aí que a diplomacia portuguesa na UE, liderada por Pedro Lourtie, entrou formalmente em campo. Montenegro ficou ainda de esclarecer as dúvidas que viessem a ser apontadas na reunião da sua família política, mais adiante.