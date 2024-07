Esta quinta-feira centramos atenções na entrevista de Cavaco Silva ao Observador. O antigo Presidente da República não deseja eleições antecipadas, ao contrário do que muitos pensaram ao ler o último artigo que escreveu para o Expresso. Na entrevista que deu o Observador esclareceu não só esse ponto como acrescentou um outro capaz de suscitar polémica: afinal, ao contrário do que muitos dizem, pode não ser assim tão complicado governar sem orçamento aprovado. Isto no dia em que soube que Luís Montenegro não pensa demitir-se mesmo que o orçamento para 2025 não seja aprovado na Assembleia da República. Quatro meses depois das eleições de março, três meses depois da tomada de posse do governo, a política em Portugal não para nos trazer surpresas. De Cavaco a Montenegro e de Montenegro Pedro Nuno Santos, vai-se tecendo uma nova realidade de que queremos falar no Contra-Corrente. Afinal, quais os grandes destaques da entrevista de Cavaco Silva?

