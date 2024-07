O foguetão Falcon 9, da empresa SpaceX (de Elon Musk), sofreu uma “falha rara e catastrófica” na noite desta quinta-feira, quando transportava um conjunto de satélites para o espaço, e acabou por se desintegrar em órbita, escreve o New York Times. É a primeira vez, em oito anos, que é registado um incidente com este foguetão.

O diretor executivo da SpaceX, Elon Musk, revelou, na rede social X, que o foguetão sofreu um “RUD” — rápida desmontagem não programada — enquanto estava em órbita. “A equipa está a rever os dados para perceber a causa”, escreveu Musk.

Upper stage restart to raise perigee resulted in an engine RUD for reasons currently unknown. Team is reviewing data tonight to understand root cause.

Starlink satellites were deployed, but the perigee may be too low for them to raise orbit. Will know more in a few hours.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024