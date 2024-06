A missão espacial ia ser curta. Suni Williams e Butch Wilmore, astronautas norte-americanos veteranos, partiram da Florida e chegaram à Estação Espacial Internacional no dia 6 de junho, com previsão de permanecer a bordo da nave espacial Starliner, da Boeing, durante uma semana. Afinal, vão ficar pelo menos 20 dias afastados de casa (e do planeta Terra) devido a problemas técnicos que o veículo enfrentou durante o percurso, incluindo fugas de hélio e propulsores que deixaram de funcionar abruptamente.

Os contratempos decorreram na primeira fase da viagem, de ida para a estação espacial, e levam a NASA a adiar o desenrolar da segunda metade da missão. Na terça-feira, a agência espacial norte-americana, citada pela CNN Internacional, anunciou que Williams e Wilmore não regressarão antes de 26 de junho. Os engenheiros espaciais tentam agora compreender melhor os problemas da nave espacial enquanto esta se encontra ligada em segurança à estação espacial.

A Boeing quer marcar o seu maior feito ainda em junho: transportar dois astronautas da NASA numa viagem de ida e volta à Estação Espacial Internacional, provando que a cápsula estará à altura de, no futuro, transportar tripulação e dar início à exploração espacial por não profissionais. Falta metade do caminho para atingir o objetivo a que a empresa de aviação se propôs.

Como explica a Boeing, depois da desacoplagem, a Starliner descerá sob paraquedas para aterrar no deserto de White Sands, no estado norte-americano do Novo México. A ser bem sucedida, a aterragem marca a primeira vez que a cápsula americana aterra com astronautas a bordo.

A viagem da Starliner até esta histórica missão de teste com tripulação começou em 2014, quando a NASA pediu à Boeing e à SpaceX para desenvolverem uma nave espacial capaz de transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional. A SpaceX segue à frente na corrida espacial, após ter completado em segurança a sua primeira missão tripulada em 2020. O veículo tem voado regularmente com astronautas e clientes desde então.

O atraso no regresso a casa dos dois astronautas a bordo da Starliner junta-se ao coro de notícias desfavoráveis que acompanham a Boeing, nomeadamente relacionadas com falhas técnicas em aviões comerciais.