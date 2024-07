A visita oficial da Princesa Leonor a Portugal, esta sexta-feira, começou de manhã no Mosteiro dos Jerónimos, seguindo depois para o Palácio de Belém, onde foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, com honras militares e ao som dos hinos espanhol e português.

Dentro Palácio, a Princesa e o Presidente da República tiram a fotografia oficial na Sala das Bicas e de seguida estiveram no Gabinete Oficial num encontro que contou com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Longe dos holofotes dos jornalistas, o Marcelo rebelo de Sousa condecorou a herdeira da coroa espanhola com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

Depois do almoço no Palácio de Belém, a princesa seguiu para a Fundação Oceano Azul, no Oceanário de Lisboa. Para finalizar a primeira visita oficial ao estrangeiro, a futura rainha de Espanha visitou a Embaixada do seu país, onde se encontrou com um grupo de jovens espanhóis residentes em Portugal.

Veja acima a fotogaleria com os diferentes momentos da Princesa Leonor em Portugal.