Nos últimos tempos, o Lotus Evija X tem vindo a deixar a sua marca no universo dos desportivos, com destaque para o facto de ter registado uma volta no circuito germânico de Nürburgring nuns espectaculares 6 minutos e 24 segundos. Daí que os espectadores presentes no Festival de Velocidade de Goodwood aguardassem com natural expectativa a exibição do hiperdesportivo eléctrico que monta quatro motores, cada um associado à sua roda, e que é fabricado em Inglaterra, apesar da Lotus pertencer ao grupo chinês Geely.

O Evija é um coupé com duas portas e dois lugares, que tem nesta versão X uma proposta mais vocacionada para competição, com uma exuberante asa traseira associada a um enorme lábio frontal (splitter) e a uma forte redução do peso. Mas o Evija de série, mesmo sem apêndices aerodinâmicos, é um desportivo de respeito, de que já foram entregues menos de uma dúzia de unidades, a primeira das quais a Jenson Button, em 2023. Está equipado com uma bateria fornecida pela Williams Advanced Engineering e os motores pela Integral Powertrain, com cada uma das quatro unidades a fornecer 510 cv (375 kW), apontando para uma potência total de 2040 cv. A bateria que alimenta tudo isto funciona a 800V e tem uma capacidade de 93 kWh, com o Evija de série, de que vão ser fabricadas somente 130 unidades, a reivindicar 350 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em menos de 3 segundos, apesar de possuir um peso de 1887 kg.

Lotus Evija X no momento do arranque, antes do sistema de gestão dos quatro motores começar a funcionar de forma menos satisfatória 5 fotos

Como é possível ver no vídeo abaixo, o Evija X apresentou-se na linha de partida e, assim que o piloto acelerou a fundo, os pneus traseiros patinaram desesperadamente, aparentando desfazer-se em fumo. Mas em vez de continuar a ganhar velocidade, o Lotus não percorreu muito mais de 100 metros até quem ia ao volante perder o controlo sobre o carro. Este derrapou de traseira — o que é estranho quando se acelera a direito num carro com quatro rodas motrizes —, atravessando-se, o que o levou a embater nos rails que ladeavam aquela zona da pista, protegendo os espectadores.

A explicação para o acidente ainda não é conhecida, mas tudo aponta para uma deficiência na unidade que gere os motores. Curiosamente, com quatro motores com a mesma potência, só os pneus posteriores parecem patinar (e muito) e, mesmo depois do primeiro embate, os pneus traseiros continuam a patinar, sendo que dificilmente um piloto manteria a pressão sobre o acelerador nestas condições. Ninguém parece ter ficado ferido devido ao despiste, mas o Evija X, com um preço aproximado de 3 milhões de euros, ficou decididamente em mau estado, além do seu estranho comportamento ter certamente suscitado alguma apreensão junto dos clientes que já adquiriram a versão “normal” do Lotus Evija.