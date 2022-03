Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Li Shufu é o dono da Geely, da Volvo e o maior accionista da Mercedes, a ponto desta lhe ter vendido 50% da Smart, acordando que fosse a empresa deste chinês a conceber (e a produzir) os seus futuros modelos na China para inundar o mercado europeu. Mas Shufu é também o dono de construtores como a marca que produz os tradicionais táxis britânicos, a Polestar, a Proton e a Lotus, que se prepara para lançar em 2024 um SUV topo de gama, com as dimensões de um Porsche Cayenne, mas 100% eléctrico.

Denominado Eletre, este Lotus agendado para chegar ao mercado dentro de dois anos é um dos três denominados veículos eléctricos “lifestyle” que a marca se prepara para revelar nos próximos anos. Estão todos concebidos sobre uma nova plataforma que dá grande liberdade em matéria de dimensões e filosofia, pois tanto pode gerar SUV, altos e volumosos, como berlinas, mais baixas e esguias.

O Eletre será um SUV quase com 5 metros de comprimento (5,105 m), ou seja, com mais 17,9 cm do que o Cayenne actual, sendo ainda 6,6 cm mais baixo. O destaque vai igualmente para a frente agressiva e uma traseira estilo coupe, onde sobressai uma asa sobre o óculo traseiro subdividida em duas partes, uma de cada lado.

Equipado com um sistema eléctrico a 800V, para permitir recarregar com mais potência para a mesma amperagem, o Eletre promete recarregar em apenas 18 minutos. As especificações ainda não foram integralmente reveladas, mas sabe-se que o SUV topo de gama da Lotus irá montar uma bateria com 100 kWh, capaz de assegurar 600 km entre recargas. Isto segundo o método norte-americano EPA, bastante mais exigente do que o europeu WLTP.

Com a capacidade de recarregar com potências até 350 kW, o Eletre seá capaz de percorrer mais 400 km após estar apenas 20 minutos ligado ao posto de carga. Para se deslocar, o Lotus Eletre recorre a dois motores, um por eixo, que contribuem com mais de 600 cv, o que lhe permite ir de 0-100 km/h em menos de 3,0 segundos, só parando nos 257 km/h.

À potência o Eletre alia uma bagageira com 400 litros atrás e uma “fronk” à frente com 77 litros. A Lotus tem outros modelos debaixo de olho, igualmente eléctricos, para além deste SUV de grandes dimensões. Está igualmente a preparar o Lotus Emira, um coupé eléctrico para concorrer com o futuro Cayman exclusivamente a bateria, o Lotus Evija, um hiperdesportivo com 2000 cv e o próximo desportivo eléctrico a desenvolver em parceria com a Alpine.