A marca desportiva Adidas retirou as imagens de Bella Hadid de uma campanha publicitária depois de protestos do Governo de Israel que tem acusado a modelo de antissemitismo. Na campanha, a norte-americana promovia o modelo de ténis SL72, originalmente lançado nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, onde 11 elementos da comitiva israelita foram mortos num ataque de um grupo extremista pró-Palestina denominado Setembro Negro.

A decisão da Adidas surgiu depois de a conta oficial de Israel na rede social X ter criticado a campanha, lembrando a morte dos “11 israelitas por terroristas palestinianos” com uma modelo com posições públicas pró-Palestina: “Adivinha quem é a cara da campanha deles? Bella Hadid, uma modelo meio palestiniana que tem um histórico de propagação de antissemitismo e de apelo à violência contra israelitas e judeus. Ela e o seu pai promovem frequentemente conspirações antissemitas contra os judeus”, lê-se na publicação.

