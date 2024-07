Depois da tempestade em forma de Volta a França, a bonança chegará em agosto. No dia seguinte a confirmar a sua terceira vitória no Tour, Tadej Pogacar anunciou que não estará presente nos Jogos Olímpicos, desfalcando a seleção da Eslovénia a poucos dias do início da competição. Domen Novak foi o escolhido para substituir o corredor da UAE Team Emirates.

“Infelizmente, Tadej Pogacar não estará nos convocados. Ele será substituído pelo colega Domen Novak. Desejamos a Domen tudo de bom e sucesso. Mais uma vez, Tadej, parabéns pela vitória no Tour de França!”, partilhou o Comité Olímpico da Eslovénia, em comunicado.

Men's Cycling Team Selector Unveils Names for Paris Olympics. Unfortunately, Tadej Pogačar will not be among them. He will be replaced by national team colleague Domen Novak. We wish Domen all the best and success.

Once again Tadej, congratulations for Tour de France win! pic.twitter.com/wOEByGzvEC

— Team Slovenia (@TeamSlovenia) July 22, 2024