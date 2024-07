Na hora da saída, não faltaram os elogios. De todo o mundo, Joe Biden recebeu mensagens de amizade e de aplausos pelo seu trabalho como Presidente dos EUA, mas também a forma digna como decidiu sair da corrida às próximas eleições americanas de novembro. Mas não foram só os parceiros internacionais. Internamente, aqueles que são acusados de ter, nos bastidores, pressionado a que desistisse e deixasse o caminho para outra candidatura democrata, não pouparam nos louvores na hora da despedida.

A começar por Barak Obama ou Nancy Pelosi. O ex-Presidente, de quem foi vice, deixou uma grande declaração no X, ex-Twitter, repleta de termos elogiosos para o “parceiro” e “amigo”. Sem nunca, contudo, mostrar apoio a Kamala Harris e esperando que seja o partido a decidir na convenção, marcada para 19 de agosto.

Obama: “É, certamente, uma das decisões mais difíceis da sua vida”

No X, Obama diz que “Joe Biden tem sido um dos presidentes mais consequentes dos Estados Unidos”, além de “um querido amigo” e “companheiro” para ele. Acrescentando que, com a decisão deste domingo, “fomos recordados — novamente — como é um grande patriota”.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order. Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe — Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024

Depois conta como há “16 anos”, quando começou a procurar “por um vice-presidente”, “já conhecia a carreira notável de Joe no serviço público”. E, na altura, o que passou “a admirar ainda mais foi o seu caráter — a sua profunda empatia e a resiliência duramente conquistada”. Fala ainda da “sua decência” e “da crença” com que todos podiam contar.

Como Presidente, Obama elogia esse caráter de Biden, presente na pandemia de Covid, na criação de emprego, na política de saúde, na questão da segurança e venda de armas, também no investimento para combater as alterações climáticas e nos direitos dos trabalhadores. Internacionalmente, fala da forma como reposicionou os EUA geoestrategicamente, revitalizou a NATO e mobilizou o mundo para enfrentar os ataques da Rússia na Ucrânia.

Depois, Obama fala de como Biden apagou “quatro anos de caos, falsidades e divisão que caracterizaram a administração de Donald Trump”. E que foi esse “histórico impressionante” que lhe deu “todo o direito de concorrer à reeleição e terminar o trabalho que começou”. Por isso, explica, que sabe que “Joe nunca recuou de uma luta” e que “para ele, olhar para o cenário político e decidir que deveria passar a tocha para um novo candidato é, certamente, uma das decisões mais difíceis da sua vida.”

Daí falar num enorme patriotismo. “Sei que ele não tomaria essa decisão a menos que acreditasse que fosse a coisa certa para os Estados Unidos. Isso é um testemunho do amor de Joe Biden pelo país — e um exemplo histórico de um verdadeiro servidor público, que coloca mais uma vez os interesses do povo americano à frente dos seus próprios, e que as futuras gerações de líderes fariam bem em seguir”. Por isso acaba desejando que o partido possa “criar um processo do qual emergirá um candidato excecional”. Ou seja, sem mostrar o apoio a Kamala Harris.

A terminar, apenas uma mensagem para Biden: “Por enquanto, a Michelle e eu só queremos expressar o nosso amor e gratidão a Joe e Jill por nos liderarem de forma tão habilidosa e corajosa durante estes tempos perigosos — e pelo seu compromisso com os ideais de liberdade e igualdade sobre os quais este país foi fundado”.

Pelosi: “Pôs sempre o país em primeiro lugar”

Já Nancy Pelosi, dos primeiros nomes a ser envolvida na pressão para Biden sair da corrida presidencial, a ex-líder da Câmara dos Representantes, realçou o que considera ser o patriotismo de um americano que “pôs sempre o país em primeiro lugar”.

Na rede X a mensagem é apenas sobre Biden, e sobre o que diz ser o seu legado de visão, valores e liderança que o torna “num dos mais consequentes presidentes da história da América”, a mesma expressão usada por Obama.

President Joe Biden is a patriotic American who has always put our country first. His legacy of vision, values and leadership make him one of the most consequential Presidents in American history. With love and gratitude to President Biden for always believing in the promise of… — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 21, 2024

Starmer: “Tomou a decisão com base no que acredita ser o melhor para o povo americano”

O novo primeiro-ministro do Reino Unido também mostrou o seu respeito pela decisão de Joe Biden. “Respeito a decisão do Presidente Biden e estou ansioso para trabalharmos juntos durante o restante de sua presidência”, escreve Keir Starmer, o trabalhista recém eleito na sua conta do X.

I respect President Biden's decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency. I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 21, 2024

“Sei que, como fez ao longo de sua notável carreira, ele tomou essa decisão com base no que acredita ser o melhor para o povo americano”.

Sunak elogia o “amor pela América e dedicação ao serviço”

Já Rishi Sunak, o ex-primeiro britânico, elogiou o “amor pela América e dedicação ao serviço” de Joe Biden.

Working with @JoeBiden, I saw firsthand his love for America and dedication to service. Our partnership has led to significant achievements, including AUKUS, steadfast support for Israel and joint efforts in defending our people from Houthi threats. I wish him all the best. — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 21, 2024

Num post no X, ex-Twitter, Sunak escreve: “Ao trabalhar com Joe Biden vi em primeira mão o seu amor pela América e a dedicação ao serviço. A Nossa parceria levou a realizações significativas, incluindo o Aukus, o apoio firme a Israel e a esforços conjuntos na defesa do nosso povo contra as ameaças dos Houthi”.

O ex-primeiro britânico termina a mensagem assim: “Desejo-lhe tudo de melhor.

Boris Johnson saúda “coragem da decisão” de Biden

Outro ex-primeiro britânico a reagir foi Boris Johnson. Diz que saúda Joe Biden pela “coragem da sua decisão” de se retirar da corrida presidencial dos EUA.

“Saúdo Joe Biden pela coragem de sua decisão e também por tudo o que ele fez como Presidente”, escreve o ex-líder dos conservadores num post na rede social X.

I salute Joe Biden for the bravery of his decision and also for all he has done as president. He has been a staunch Atlanticist and friend to Britain throughout his career and it was a privilege to work with him. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2024

Boris elogia ainda Biden por ser “um firme” defensor da Aliança Atlântica e um “amigo da Grã-Bretanha ao longo de sua carreira”, acabando a dizer que foi “um privilégio trabalhar com ele”.

Olaf Scholz: “Conquistou muito: para o seu país, para a Europa, para o mundo”.

O chanceler alemão Olaf Scholz diz que Biden “conquistou muito: para o seu país, para a Europa, para o mundo”. My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 21, 2024 “Graças a ele, a cooperação transatlântica é estreita, a NATO é forte e os EUA são um bom e confiável parceiro”, escreve Scholz no X. Que termina assim: “A sua decisão de não se candidatar novamente merece respeito.”

Trudeau: um “grande homem” guiado guiado “pelo amor pelo seu país”

Justin Trudeau elogia Joe Biden como um “grande homem” guiado guiado “pelo amor pelo seu país”. Num post no X, o primeiro-ministro do Canadá, escreve que “como Presidente, é um parceiro dos canadianos — e um verdadeiro amigo” e termina: “Para o Presidente Biden e a Primeira-Dama: obrigado.”