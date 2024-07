Príncipe George celebra 11.º aniversário, um ano antes de fortes mudanças no protocolo

O último aniversário antes da mudança no protocolo

Uma certa austeridade na mais recente foto do príncipe, a preto e branco, pode estar relacionada com a mudança de protocolo que enfrenta dentro de um ano. Quando fizer 12 anos, George, que ocupa o segundo lugar na linha de sucessão ao trono, não poderá viajar com o pai. Quem o garante é Christopher Andersen, autor do livro ‘The King: The Life of Charles III’, publicado em novembro de 2022, que explica o motivo. “Este pode ser o último ano em que George poderá voar com o pai”, afirmou Andersen à Fox News Digital. “A partir dos 12 anos, os futuros herdeiros do trono são obrigados a fazer viagens aéreas separadamente, para preservar a linha de sucessão caso ocorra um acidente”, uma regra que pode ser alterada pelo rei, algo que é bastante desencorajado, segundo escreve o Mirror.

O autor acrescentou ainda que quando o príncipe William completou 12 anos começou a viajar num jato real separado do seu pai, o rei Carlos III, e do irmão mais novo, o príncipe Harry. Esta é uma regra que se mantém até aos dias de hoje. “É uma regra mórbida, mas, novamente, quando completam 16 anos, todos os membros da realeza também são convidados a ajudar a planear os seus próprios funerais”, contou ainda Anderson.

Mesmo antes de os jovens herdeiros atingirem os 12 anos, não é aconselhável que viajem no mesmo avião que os pais, tendo o príncipe William sentido a necessidade de, no passado, pedir autorização à avó, a rainha Isabel II, para viajar com George. A primeira foi em 2014, quando a família viajou para a Austrália e a Nova Zelândia, numa altura em que George tinha nove meses. Mais tarde, em 2016 — quando a segunda filha do casal, Charlotte, já tinha nascido — William voltou a pedir permissão para viajar com a mulher e os filhos para o Canadá. Um ano mais tarde, em julho de 2017, Isabel II deu nova permissão para que os então duques de Cambridge viajassem com os dois filhos para a Polónia e a Alemanha.

Um aniversário celebrado numa altura difícil para a família Windsor

Este tem sido um ano particularmente complicado para a família real britânica no geral e para os príncipes de Gales em particular. No passado mês de fevereiro, o rei Carlos III anunciou que se encontrava a receber tratamento para um cancro, uma notícia que apanhou os britânicos de surpresa.

Já há precisamente quatro meses, a 22 de março, foi a vez de a princesa de Gales anunciar que se encontra a fazer tratamento preventivo para um cancro, um anúncio feito pela própria Kate Middleton num vídeo partilhado nas redes sociais, depois de meses de especulações sobre o real motivo que teria levado a princesa a suspender a agenda e a não aparecer em público desde a missa do Dia de Natal.

“Foi um grande choque para mim e para o William e estamos a fazer todos os possíveis para processar e tratar do assunto em privado para bem da nossa família. Como podem imaginar isto levou tempo. Levou tempo para me recuperar de uma cirurgia importante e começar o meu tratamento. Mas o mais importante foi que precisámos de tempo para explicar tudo ao George, à Charlotte e ao Louis, de uma forma que seja apropriada para eles e assegurá-los de que vou ficar bem”, disse na altura a princesa, na gravação.

Kate voltou a aparecer em público ao lado da família em junho, durante as celebrações do Trooping the Colour, nas quais se comemora o aniversário do rei.

A polémica em torno da fotografia do Dia da Mãe

O Dia da Mãe no Reino Unido celebrou-se este ano a 10 de março e para assinalar a data a Casa Real partilhou uma fotografia na qual a princesa aparecia muito sorridente abraçada aos filhos mais novos, Charlotte e Louis, e com o filho mais velho, George, atrás de si. A fotografia é da autoria do príncipe William e rapidamente começou a gerar alguma polémica. Se por um lado era a primeira fotografia da princesa de Gales divulgada de forma oficial pelo Palácio de Kensington desde que Kate se tinha submetido a uma cirurgia abdominal – e nesta altura ainda não tinha sido revelado que a princesa estava a fazer quimioterapia preventiva – por outro houve quem começasse a encontrar alguns erros na fotografia (na mão da princesa Charlotte, por exemplo), que levantaram suspeitas de que a imagem poderia ter sido editada.

Mais tarde, e depois de agências como a Getty Images, a AFP, a Reuters e a Associated Press terem retirado a foto dos seus bancos de imagens, a princesa de Gales fez um comunicado por escrito nas redes sociais, onde admitiu que tinha editado a fotografia.