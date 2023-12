Os reis e os príncipes de Gales deram início este fim de semana às festividades natalícias com a partilha dos seus postais de Natal e um concerto na Abadia de Westminster. Por estes dias ficamos ainda a saber quem foram os membros da família real mais trabalhadores de 2023 e como são as decorações da quadra no Castelo de Windsor.

Sábado, dia 9 de dezembro, a noite foi a altura escolhida para a partilha dos tradicionais cartões de Natal através das redes sociais. Os reis deram o mote e este ano Carlos III e Camila escolheram desejar as Boas Festas com uma fotografia da sua coroação, do passado dia 6 de maio. A imagem dos reis coroados e com os seus mantos captada pelo fotógrafo Hugo Burnand na Sala do Trono do Palácio de Buckingham está acompanhada pela mensagem: “Desejamo-vos um feliz Natal e Ano Novo”.

???? This year’s official Christmas card features a photograph of The King and Queen taken in the Throne Room at Buckingham Palace on Coronation Day by Hugo Burnand. pic.twitter.com/nTawKRUAFZ — The Royal Family (@RoyalFamily) December 9, 2023

Enquanto os reis optaram por uma abordagem mais formal, os príncipes de Gales escolheram um estilo mais contemporâneo e informal e apresentaram um postal que, como vem sendo habitual, é um retrato de família. William, Kate, George (com 10 anos), Charlotte (oito anos) e o pequeno Louis (cinco anos) vestiram todos camisas brancas para posarem para o fotógrafo Josh Shinner. A imagem em tons de cinza mostra a princesa Charlotte ao centro sentada numa cadeira com os pais e os irmãos à sua volta. Mãe e filha combinaram a camisa branca com calças de ganga, enquanto os príncipes William e George usam calças escuras e Louis ficou com os tradicionais calções.

A fotografia foi tirada em Adelaide Cottage, a casa onde a família vive na propriedade de Windsor. “O príncipe e a princesa de Gales estão muito contentes por partilhar uma nova fotografia da sua família”, disse um porta-voz do Palácio de Kensington, citado no jornal Telegraph. “O príncipe e a princesa viram o trabalho de Josh e quiseram que captasse um retrato de família memorável”, disse a mesma fonte disse que a escolha de Shinner, um fotógrafo que está habituado a captar celebridades para revistas de moda.

Our family Christmas card for 2023 ????❤️ ???? Josh Shinner pic.twitter.com/X9du9EkpaI — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 9, 2023

As celebrações públicas da família real começaram na passada sexta-feira, dia 8 de dezembro, com um evento musical na Abadia de Westminster ao qual quase toda a família acorreu. A princesa de Gales foi a anfitriã desta iniciativa que reúne coros e que já tem acontecido nos últimos anos — ficou para a memória o tema musical em que Kate acompanhou ao piano a voz de Tom Walker em 2021, um Natal ainda muito afetado pela pandemia de Covid-19. A imagem mais marcante deste ano foi a chegada da princesa de Gales com o príncipe William e os três filhos.

Apesar de os reis Carlos III e Camila não terem estado presentes, o clã marcou presença em peso. Sophie, a duquesa de Edimburgo ocupou mesmo o lugar ao lado da anfitriã; os filhos da princesa Ana, Zara e Mark Phillips estiveram ambos presentes com as duas filhas deste, bem como a princesa Beatrice com o marido e o enteado e também a irmã, a princesa Eugenie.

A princesa de Gales foi a primeira a chegar para cumprimentar os seus convidados e o príncipe William leu uma mensagem sobre o nascimento de Jesus. A cerimónia durou cerca de uma hora, contou com 1500 convidados e foi dedicada à campanha da princesa sobre os primeiros anos da infância. Todas as crianças presentes foram convidadas a escrever um cartão para outra criança, entre elas os pequenos príncipes de Cambridge.

A princesa Ana foi a “mais trabalhadora” da família real em 2023

A princesa Ana foi o membro da família real que compareceu a mais compromissos, 457 para dar um número exato. O jornal Telegraph chama-lhe o “membro da realeza mais trabalhador”. Em segundo lugar está o Rei, que participou em 425 compromissos. O terceiro lugar do pódio fica para o duque de Edimburgo, o príncipe Eduardo, mas a uma longa distância, com 297 compromissos. A rainha Camila, com 233 compromissos reais, ocupa o quarto lugar e é seguida pela duquesa de Edimburgo, Sophie, com 219.

O jornal britânico cruzou eventos públicos com compromissos oficiais e informações dadas pela Casa Real, através da Court Circular, o registo oficial de eventos reais, e chegou a este ranking. As conclusões incluem ainda o facto de tanto a princesa Ana como Carlos III terem aumentado o seu volume de trabalho durante o ano de 2023, uma vez que assumiram alguns dos deveres que antes estavam a cargo de Isabel II. Numa única semana a irmã do Rei pode chegar a atender a 12 ou 14 compromissos. Quanto aos outros rostos mais conhecidos da família real, segundo a Court Circular, o príncipe William teve 172 compromissos e a princesa de Gales teve 128.

Uma frente unida na receção ao corpo diplomático

Os eventos da família real começaram logo na passada terça-feira com uma receção de gala ao corpo diplomático no Palácio de Buckingham. Os reis e os príncipes de Gales receberam centenas de diplomatas internacionais a trabalharem no Reino Unido, num evento que é uma tradição anual.

Os reis e os herdeiros apareceram no seu melhor. Trajados de gala, eles sorridentes e elas com joias memoráveis. Camila usou uma das tiaras que Isabel II usava com mais frequência e seria talvez uma da suas preferidas: a Tiara das Raparigas da Grã-Bretanha e Irlanda. Já Kate, optou pela Tiara Cambridge Lover’s Knot (tiara com o nó dos amantes dew Cambridge), aquela a que recorre com mais frequência.

As principais figuras da família real britânica, atualmente, mostraram uma frente unida numa altura de grande agitação para a monarquia britânica. Importa lembrar que os nomes do Rei e da princesa de Gales apareceram na versão neerlandesa do novo livro de Omid Scobie como tendo sido os responsáveis por levantar dúvidas sobre o tom de pele de Archie, o primogénito dos duques de Sussex. O livro “Endgame” lançado há poucas semanas, trouxe consigo mais uma série de revelações sobre os membros da família real e desenterrou guerras antigas. Há também o lançamento da última temporada da série de “The Crown” à plataforma de streaming Netflix. Enquanto os primeiros quatro episódios, que retratam os últimos dias de vida da princesa Diana, estão disponíveis desde meados de novembro, os seis episódios que encerram a série chegarão a 14 de dezembro.