A fotografia do Dia da Mãe da princesa de Gales junto dos três filhos, que tem vindo a gerar confusão nas redes sociais desde que foi publicada, no domingo, terá sido tirada por William, avançou o The Independent.

De acordo com o jornal britânico, o príncipe de Gales terá fotografado Kate, Charlotte, George e Louis com uma câmara Canon 5D mark IV, com o valor de 2.900 libras (cerca de 3.392 euros), e, cerca de 40 minutos depois, a fotografia foi editada no programa Adobe Photoshop de um Apple MacBook para “torná-la o melhor possível”. No sábado, voltou a ser editada e publicada, por fim, no domingo.

Esta segunda-feira, Kate Middleton, veio a público pedir desculpa por “qualquer confusão” causada pela fotografia manipulada. “Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço algumas experiências com edições”, confessou a princesa, numa publicação no X.

Depois de publicada, algumas agências repararam numa “inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte”, e outras analisaram bem a camisola de Louis e a parede que se encontrava atrás dos quatro. “Após uma inspeção mais próxima”, várias agências, como a Associated Press, a Reuters, e a AFP decidiram retirar a imagem de circulação, pois parecia ter sido manipulada pela fonte.

I’ve never been much of a conspiracy theorist but if @AP @AFP @Reuters & other picture agencies are concerned enough to remove it and ask clients to delete it, there are serious questions for Kensington Palace – which was the source of the photo.

These appears to be the issues ???? https://t.co/ifcSB9mUzu pic.twitter.com/bH5gN9fJtJ

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 10, 2024