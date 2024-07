Esta sexta-feira, dia 26 de julho, é dia do arranque dos Jogos Olímpicos de Paris e espera-se que Lady Gaga e Céline Dion atuem esta noite na Cerimónia de Abertura. As duas cantoras já se encontram na capital francesa e Céline partilhou fotografias suas no Museu do Louvre, onde teve direito a uma visita privada.

“Cada vez que regresso a Paris lembro-me de que ainda há muita beleza e alegria para experimentar no mundo. Adoro Paris e estou muito feliz por estar de volta! Obrigada aos nossos maravilhosos amigos do Louvre!”, escreveu a cantora, partilhando duas fotografias no X. Acompanhada pela fotógrafa Laura Gilli, Céline Dion fez uma visita VIP ao Louvre na noite de 24 de julho, tendo sido recebida por Laurence Des Cars, presidente do museu. Ao pôr do sol, Laura Gilli fotografou a cantora canadiana a posar em frente à pirâmide do Louvre. “A magia do Louvre vazio”, comentou a fotógrafa no Instagram.

No interior do museu, Céline fez uma extensa visita, de três horas, acompanhada por Laurence des Cars e pelo chefe de gabinete, Matthias Grolier, que no final da visita da cantora publicou duas fotografias ao lado da artista, deixando agradecimentos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desde que chegou a Paris, Céline tem sido um fenómeno, sendo fortemente aplaudida pelos fãs. No X multiplicam-se os vídeos nos quais se pode ver a cantora muito animada pelas ruas, à noite, dentro de um carro a acenar e a sorrir, assim como já fora do veículo, a aceitar presentes e até a dançar, perante os assobios e palmas daqueles que a admiram.

“Céline Dion, a lenda que és” ou “A Céline Dion é basicamente a realeza neste momento” são algumas das frases escritas pelos internautas para se referirem à forma calorosa como a cantora cumprimentou os fãs nas ruas da capital francesa.

Céline Dion is basically like royalty at this point pic.twitter.com/xpjQ4XVEfA — celine vocals (@CelineOracle) July 26, 2024

Uns meses difíceis e um documentário sobre a sua vida

Nos últimos meses a cantora tem sido notícia, mas nem sempre por motivos felizes. Céline Dion foi diagnosticada com Síndrome de Pessoa Rígida em dezembro de 2022, uma doença neurológica crónica e rara, que causa rigidez muscular e, por vezes, espasmos intensos, estando afastada dos palcos há vários anos, depois de se ter visto obrigada a suspender a sua última digressão.

Este ano, a Prime Video lançou um documentário sobre a vida da artista, ‘I am: Céline Dion’, que se debruça sobre a carreira da cantora e os seus recentes problemas de saúde. Realizado por Irene Taylor, a produção mostra como a cantora alcançou a fama na sua terra natal, o Québec, lançando o seu primeiro álbum aos 13 anos.

Vendeu mais de 250 milhões de discos, e ganhou seis Grammys, tendo ficado amplamente conhecida pelo icónico tema ‘My Heart Will Go On’, do filme Titanic, de 1997. No seu documentário, Dion fala abertamente sobre o diagnóstico que recebeu há cerca de um ano e meio e cujos sintomas se manifestaram pela primeira vez há 17 anos.

A provável atuação esta noite

Em entrevista ao canal de televisão France 2, o presidente francês, Emmanuel Macron, falou sobre a chegada da cantora à capital, mas não revelou se irá ou não atuar na noite desta sexta-feira. “Aparentemente ela chegou a Paris, o que é ótimo! Ficaria muito feliz se ela pudesse estar nesta Cerimónia de Abertura, como todos os nossos compatriotas”, afirmou, sem fazer qualquer revelação. “Não vou revelar nada sobre o que [o diretor da Cerimónia de Abertura] Thomas Jolly e a sua equipa prepararam”. O Guardian adianta que a artista deverá cantar ao lado de Lady Gaga e espera-se que juntas interpretem ‘La Vie en Rose’, de Édith Piaf.

Dion chegou a Paris de jato privado, tendo viajado da sua casa em Las Vegas e está hospedada numa suite no Le Royal Monceau, perto dos Champs Elysées, onde Lady Gaga também foi vista esta semana. De acordo com a mesma publicação, Céline Dion vai receber uma quantia de dois milhões de euros pela atuação.