Taylor Swift pronunciou-se na manhã desta terça-feira, dia 30 de julho, no seguimento do esfaqueamento numa aula de dança em Southport, no noroeste de Inglaterra, que ocorreu na segunda-feira. Duas crianças morreram e nove outras pessoas ficaram feridas, seis das quais estão em estado grave. Um rapaz de 17 anos, que entrou armado no recinto onde decorria a aula, foi detido pela polícia de Merseyside por suspeita de homicídio e tentativa de homicídio, mas a hipótese de terrorismo foi excluída.

As crianças encontravam-se num evento temático sobre Taylor Swift no momento em que o ataque ocorreu e a cantora já falou sobre o caso, dizendo estar “em choque” com o ocorrido. “O horror do ataque de ontem em Southport apodera-se de mim continuamente e estou completamente em choque”, começou por escrever, numa publicação feita no Instagram. “A perda de vidas e de inocência e o trauma horrível infligido a todos os que lá estavam, às famílias e aos socorristas. Eram apenas crianças numa aula de dança. Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias”, concluiu a cantora.

Após o ataque, fãs de Taylor Swift juntaram-se e abriram uma angariação de fundos para apoiar as vítimas e as famílias do ataque de ontem. Para isso foi criada uma página no site Just Giving, onde as pessoas podem contribuir para os custos dos funerais e apoio às vítimas. “Estamos a trabalhar com o Hospital Infantil Alder Hey para ajudar a angariar dinheiro para as famílias afetadas pela tragédia em Southport e juntar fundos para o funeral dos dois jovens ‘swifties’ que morreram tragicamente”, escreveu Cristina Jones, a organizadora da iniciativa. Neste momento já foram recolhidas mais de 50 mil libras (cerca de 60 mil euros).

Também na manhã desta terça-feira, o deputado parlamentar de Southport Patrick Hurley falou e classificou o ataque como a “pior atrocidade de que há memória” naquele local. “A cidade está de luto. A cidade está em choque. As pessoas conhecem Southport, Southport é uma pacata cidade costeira, um resort costeiro. Isto deixou em choque toda a comunidade”, afirmou, citado pela Sky News.