Foi um dos momentos da manhã na Champs-de-Mar Arena, o pavilhão onde estão a decorrer todas as provas de judo dos Jogos Olímpicos de Paris. Adnan Khankan, refugiado sírio que compete precisamente pela Equipa Olímpica de Refugiados, perdeu com o suíço Daniel Eich na primeira ronda dos -100kg — mas não deixou de ser um dos protagonistas do dia.

Logo depois do combate, que durou menos de um minuto, Daniel Eich apressou-se a consolar o adversário, abraçando-o de forma mais demorada quando se cumprimentaram oficialmente. Adnan Khankan saiu do tatami visivelmente emocionado, com a mão na cara, e acabou por ser aplaudido por todos os presentes no balneário após não parar na zona de entrevistas rápidas, precisamente por não conseguir controlar as lágrimas.

Aos 30 anos, o judoca estreou-se nos Jogos Olímpicos em Paris e é dono de uma história de superação impressionante. Descobriu o judo aos nove anos em Damasco, a capital da Síria onde vivia, e começou a praticar a modalidade no clube da polícia local. Inicialmente, só queria “gastar tempo em algo bom”, mas depressa começou a dar mais espaço e tempo ao judo. Até que, em 2011, a guerra civil em que o país onde nasceu mergulhou travou tudo o que estava a construir.

Adnan Khankan discovered the sport of judo and fell in love with its values at just 10 years old.

In 2016, he saw the Refugee Olympic Team marching into the stadium, which gave him hope. He is now an IOC Refugee Athlete Scholarship-holder, and his eyes are set on Paris 2024.

— Refugee Olympic Team (@RefugeesOlympic) January 11, 2023