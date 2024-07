"Os meus amigos falavam do Super Mario e eu perguntava o que era. Não sabia." A história de Farid, do Afeganistão ao sonho dos Olímpicos

Durante vários anos, Farid foi apenas Farid. Foi com esse nome que os pais o deixaram com uma família adotiva, recém-nascido, para fugirem às perseguições dos talibãs do Afeganistão por pertencerem à etnia hazara. Durante vários anos, Farid não tinha apelido. Teve de o conquistar.

Aos sete anos, com uma vida inteira passada dentro da guerra entre o próprio país e os Esatdos Unidos, o tio adotivo deu-lhe uma mochila com alguma comida e duas garrafas de água e obrigou-o a integrar um grupo de 25 a 30 pessoas que ia fugir do país. Ao longo de dois anos, completamente sozinho, Farid cruzou os desertos do Paquistão e do Irão, atravessou tempestades de neve e de areia, passou calor, frio e fome e chegou a ser preso depois de lhe terem colocado cocaína na mochila que levava às costas.

Até que chegou à Turquia. Ainda tentou cruzar o Mediterrâneo, com o objetivo de assentar na Grécia, mas naufragou em seis ocasiões — salvou-se sempre, entre as vezes em que nadou de volta à terra e as que foi resgatado pela Polícia Marítima, mas perdeu muitos amigos. Em Istambul, acabou por entrar num centro de acolhimento de refugiados. E a primeira coisa que ganhou foi um apelido: em conjunto com um tradutor, escolheu Walizadeh, que significa “amigo de Deus”.