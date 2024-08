A empresa de neuro-tecnologia Neuralink conseguiu implantar novamente um chip cerebral que permite a doentes paralisados utilizar dispositivos digitais apenas com o pensamento. “Eu não quero agoirar, mas parece que o segundo implante correu extremamente bem. Há muitos sinais, muitos elétrodos. Está a funcionar muito bem”, afirmou o fundador, Elon Musk, citado pela Reuters, num podcast emitido na sexta-feira.

Numa longa conversa, que durou mais de oito horas, o milionário norte-americano falou sobre o segundo caso da Neuralink, sem dar detalhes sobre quando foi realizada a cirurgia. À semelhança do primeiro participante, este paciente também sofre de uma lesão da coluna vertebral que o deixou paralisado.

Depois da instalação de mais de 400 elétrodos no seu cérebro, o paciente será agora capaz de jogar videojogos, utilizar as internet, as redes sociais ou mover um cursor num computador, tudo apenas com o pensamento, relatou Musk.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No podcast de Lex Fridman também participou Noland Arbaugh, o primeiro paciente sujeito a esta cirurgia, no início do ano. Antes dos implantes, Arbaugh contou como, antes dos implantes, segurava uma caneta na boca para comandar o ecrã de um tablet. Agora, apenas tem de pensar, o que aumentou a sua autonomia e diminuiu a dependência que tinha dos seus cuidadores, partilhou.

A recuperação de Arbaugh registou alguns percalços, quando os fios de ligação no seu cérebro se retraíram e apenas 10 a 15% dos elétrodos ficaram operacionais. Este problema já tinha sido registado nos testes da Neuralink em animais e foi ultrapassado através da modificação do aparelho, tornando-o mais sensível a estímulos.

Depois do sucesso registado nestas duas operações, Musk partilhou os seus planos para o futuro. Até ao fim do ano, os ensaios clínicos da Neuralink devem incluir cirurgias a mais oito participantes. Para além disso, o presidente executivo da Tesla e da SpaceX relatou a proposta que apresentou ao candidato republicano à Casa Branca.

Elon Musk afirmou ter proposto a Donald Trump a formação de uma comissão para diminuir as regulações de negócios, para estimular a eficiência e a inovação. O objetivo será facilitar o desenvolvimento de tecnologias de ponta como a Neuralink.