O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e a Associação Académica de Coimbra-Organismo Autónomo de Futebol (AAC-OAF) pretendem incentivar a prática desportiva em estudantes do ensino superior e criar sinergias entre estas instituições, através de um protocolo de cooperação.

“Com esta junção de vontades vamos poder potenciar a nossa ação no desporto, passando a contar com um parceiro importante no apoio ao desporto universitário”, afirma o presidente do IPC, Jorge Conde, citado numa nota daquele Instituto, enviada esta terça-feira à agência Lusa.

O acordo, assinado na segunda-feira, 5 de agosto, tem a vigência de um ano e vai permitir a cedência de espaços da Académica-OAF (nomeadamente o campo de futebol 11 sintético da Academia Briosa XXI) para treino das equipas de futebol 11 do IPC que competem no desporto universitário, assim como para a realização de eventos desportivos da instituição, como, por exemplo, a IPC CUP.

Além disso, esta cooperação vai possibilitar o desenvolvimento de projetos de investigação, através da publicação em artigos científicos dos dados experimentais recolhidos das atividades desenvolvidas pelos docentes e investigadores do IPC junto da AAC-OAF, e a realização de estágios curriculares na AAC-OAF por parte de estudantes do IPC de várias áreas.

Contemplada no acordo está igualmente a divulgação da oferta formativa e das dinâmicas desportivas universitárias junto dos escalões de formação da AAC-OAF, com particular foco no escalão sub-17, bem como ações de promoção de oferta formativa do Politécnico em jogos da equipa sénior masculino.

O presidente da ACC-OAF, Miguel Ribeiro, também citado na nota, manifestou a disponibilidade da Académica para “colaborar a 100% com o IPC” e a vontade de colocar em prática o protocolo.