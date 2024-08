Os árbitros polacos Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, encarregados do VAR do jogo Dínamo Kiev – Rangers a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, foram detidos por estarem embriagados e por terem roubado um sinal de trânsito, de acordo com a televisão polaca TVP Sport.

Após a detenção, que ocorreu na noite da passada segunda-feira, os árbitros passaram umas horas na esquadra da polícia de Lublin, até ficarem sóbrios.

A UEFA decidiu sub os árbitros, designando outros dois polacos, Tomasz Kwiatkowski e Paweł Malec para estarem na sala do VAR do jogo desta terça-feira.

O jogo terminou com um empate a uma bola, deixando tudo em aberto para a segunda mão, a realizar em Glasgow.