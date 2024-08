O Benfica confirmou esta terça-feira a já anunciada renovação do contrato com o avançado argentino Ángel Di María, de 36 anos, por mais uma época, até 31 de junho de 2025, no sítio oficial dos encarnados na Internet.

“Acordo selado! O Sport Lisboa e Benfica e o futebolista Ángel Di María renovaram a ligação contratual por mais uma época. O avançado campeão do mundo pela Argentina avança para a quinta temporada com o manto sagrado (2007-2010 e 2023-2025)”, lê-se no sítio do clube lisboeta.

Di María foi contratado pelo Benfica em julho de 2007, então com 19 anos, aos argentinos do Rosário Central, tendo, depois rumado ao Real Madrid, entre 2010/11 e 2013/14, para, depois, vestir as camisolas de Manchester United (2014/15), Paris Saint-Germain (2015/16 a 2021/22) e Juventus (2022/23), antes de regressar, já como campeão do mundo, em 2022, ao emblema das águias, no início da época passada (2023/24).