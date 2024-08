Sete pessoas ficaram desalojadas na sequência do incêndio esta terça-feira num restaurante na baixa do Porto, que depois subiu para os dois andares acima, revelando à Lusa fonte da Câmara do Porto que todos já arranjaram alojamento.

Num primeiro momento a autarquia deu conta de quatro pessoas desalojadas, informando que essas duas famílias já teriam arranjado solução de alojamento, uma delas “por meios próprios e a outra foi acolhida pelo senhorio noutra habitação”.

A terceira família, de três elementos, acrescentou a fonte, “também encontrou solução junto de familiares”.

O alerta foi dado pelas 16h24 para um incêndio no Restaurante República dos Cachorros e que está ser combatido pelo Regimento de Sapadores Bombeiros, tendo sido dado como em rescaldo cerca das 19h00.

A situação “obrigou ao corte ao trânsito de várias ruas na baixa da cidade, designadamente na Rua do Campinho, na Rua D. João IV com a Rua de Santo Ildefonso e Rua da Alegria com a Rua Formosa”, lê-se na página da autarquia no Facebook, que informa ainda que a situação está a ser monitorizada pela Polícia Municipal e pela PSP.

O incêndio teve origem na conduta de exaustão do restaurante não se registando vítimas, acrescenta o comunicado.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 19h50 mantinham-se no local 28 operacionais e oito viaturas.