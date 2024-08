O treinador do Zurique, Ricardo Moniz, afirmou esta quarta-feira que os suíços vão “dar tudo por tudo” para virarem a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol com o Vitória de Guimarães, pese os três golos de desvantagem.

Na antecâmara da segunda mão com os portugueses, agendada para quinta-feira, às 20h15, em Guimarães, o técnico neerlandês realçou que, no futebol, “tudo é possível”, após a derrota caseira por 3-0 na primeira mão, o único desaire do líder da primeira divisão suíça em sete encontros disputados na presente época.

“No futebol, tudo é possível. Perdemos, mas vimos cá para disputar a eliminatória. Esperamos 800 adeptos de Zurique nas bancadas e queremos mostrar-lhes que estamos dispostos a passar. Vamos dar tudo por tudo para seguir em frente. Eu luto até ao último segundo, no futebol, na vida, na saúde. Enquanto tivermos hipóteses, vamos lutar até ao fim”, disse na antevisão ao desafio.

Ricardo Moniz considerou ainda que cada uma das equipas tem 50% de hipóteses de vencer o duelo da segunda mão, vincou que o Zurique tem jogadores capazes de marcar golo em várias posições e mostrou-se convencido de que os seus pupilos vão jogar com garra, num estádio com “uma atmosfera muito boa”, frente a um adversário que “pode poupar algum jogador” e diminuir a intensidade face à primeira mão.

“Temos um respeito muito grande pelo Vitória. Neste momento, é uma equipa superior a nós, mas podemos compensar essa diferença com trabalho árduo”, vincou.

Sem o lateral direito português Rodrigo Conceição, que espera ver operacional a partir da próxima semana, nem o médio Okita, o técnico do Zurique conta com o regresso do médio Antonio Marchesano, ausente na primeira mão, numa fase da época que exige rotação de jogadores e “muita preparação física”.

Ao lado de Ricardo Moniz, o defesa central Nikola Katic vincou que o jogo em Guimarães é uma oportunidade para o Zurique “fazer tudo melhor” em relação ao jogo da primeira mão, a seu ver marcado por inúmeros erros defensivos do conjunto suíço.

“É a última oportunidade para seguirmos em frente na Europa nesta época. Vamos dar o nosso melhor. A forma como nos abrimos nos últimos 10 minutos [da primeira mão] foi como um ‘Natal antecipado’ para o Vitória. Cometemos alguns erros que não são hábito na nossa equipa neste patamar. Temos de nos reerguer”, disse o internacional bósnio, de 27 anos.

O Zurique, da Suíça, defronta o Vitória de Guimarães em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na quinta-feira, a partir das 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do ucraniano Oleksii Derevinskyi.