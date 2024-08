O incêndio que deflagrou pelas 13h15 desta sexta-feira numa zona de mato junto ao Tagus Park, em Porto Salvo, concelho de Oeiras, já foi dominado, segundo a proteção civil.

De acordo com a informação disponível pelas 16h10 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio já se encontra extinto, mas em fase de observação. De acordo com a RTP, o fogo chegou a levar à evacuação de cerca de 20 casas na zona, “apenas por precaução”.

No local, pelas 16h10, e de acordo com a informação na página da Internet da proteção civil, encontravam-se 123 operacionais, apoiados por 37 meios terrestres.

Pelas 14h30, o comandante de operações do Comando Sub Regional de Lisboa, Pedro Dias, disse à Lusa que o incêndio que lavrava em zona de mato, estava ativo, “mas a ceder aos meios”, e que não havia habitações em risco. O alerta para o incêndio foi dado às 13h16.

Em declarações à RTP, o comandante dos bombeiros de Barcarena, Carlos Gomes, confirmou que três bombeiros ficaram feridos e hospitalizados no Hospital São Francisco Xavier. “Uma bombeira foi hospitalizada com pequenas queimaduras e devido à inalação de fumo”, informou. Outros dois bombeiros foram também hospitalizados, um devido a “uma pequena torção” e outro bombeiro “com uma crise de ansiedade”.

O comandante confirmou ainda um choque em cadeia entre quatro veículos, envolvidos nas operações de combate às chamas, do qual resultaram mais três feridos ligeiros, dois deles polícias. Também eles encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier.