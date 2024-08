A cantora Taylor Swift retomou esta quinta-feira os concertos da Eras Tour com a primeira de cinco atuações no Estádio de Wembley, em Londres. Foi o primeiro espetáculo da cantora após ter cancelado três espetáculos na Áustria, por suspeitas de um possível ataque terrorista. Taylor Swift não fez qualquer menção ao que aconteceu em Viena.

O espetáculo decorreu como é habitual, com a interpretação da lista de músicas definida para a digressão, seguida dos singles surpresa a poucos momentos do fim da noite.

Foi já perto do final do concerto que o cantor britânico Ed Sheeran se juntou a Swift na performance das canções “Everything Has Changed”, uma música incluída no álbum Red, no qual Sheeran participa, e “Endgame”, do álbum Reputation. Os dois cantaram ainda a música “Thinking Out Loud” da autoria do cantor, e abraçaram-se no fim. “Ele é um dos meus melhores amigos em todo o mundo, ao ponto de considerá-lo como um irmão”, declarou Swift, de braço dado com Sheeran. Este foi o primeiro dos últimos cinco espetáculos da digressão da cantora pela Europa.

Uma semana antes de voltar a Wembley, onde já deu três concertos no âmbito da mesma digressão, a artista viu-se obrigada a cancelar os espetáculos planeados para Viena, após a detenção de três pessoas por, alegadamente, planearem um ataque terrorista numa dessas atuações. A banda de abertura, os Paramore, que também iria abrir o espetáculo na capital austríaca, também não comentou o incidente.

Na passada quinta-feira, dois rapazes foram detidos por suspeitas de planearem um ataque terrorista, tendo sido identificadas possíveis ligações ao grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico. Os suspeitos, com 18 e 19 anos, tinham planos detalhados para um atentado suicida no Estádio Ernst Happele, com recurso a explosivos e químicos. No próprio dia, a organizadora de eventos Barracuda Music anunciou o cancelamento dos concertos de quinta-feira, sexta-feira e sábado previstos para essa semana. Passadas 24 horas, outro rapaz foi detido pelo mesmo motivo.

Tendo em conta as recentes detenções, as autoridades britânicas, citadas pela CNN, asseguraram que estas em “nada interferem na condução dos espetáculos em Londres” e que as “medidas de segurança foram redobradas”. Também o Estádio de Wembley decidiu reforçar a segurança, começando pela proibição dos fãs de pernoitarem ou de se reunirem fora do recinto — um hábito de algumas swifties que não conseguem bilhetes para os concertos.