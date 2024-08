Um homem de 65 anos morreu esta segunda-feira depois de ter sido retirado da água na baía de São Martinho do Porto Sul, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 13h30 para um banhista em paragem cardiorrespiratória na baía de São Martinho do Porto Sul, numa zona não vigiada, explicou a AMN, em comunicado.

Para o local foram destacados elementos do comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, do Projeto “SeaWatch“, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto.

“À chegada ao local constatou-se que a vítima, um homem de 65 anos, tinha sido retirada da água por um popular que se encontrava na zona, sendo prontamente assistida pelos elementos da VMER, que realizaram as manobras de reanimação”, detalhou ainda.

Depois de não ter sido possível reverter a situação, o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER, sendo o corpo posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, após contacto com o Ministério Público, sublinhou a AMN.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima também foi ativado e a ocorrência foi registada pelo comando-local da Polícia Marítima da Nazaré.