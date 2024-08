A atriz Blake Lively tem estado envolta numa polémica desde antes da estreia do filme Isto Acaba Aqui, a adaptação do romance de Colleen Hoover, que ganhou destaque no TikTok em 2022. A controvérsia envolve a importância dada ao guarda roupa e a falta de relação com o realizador, passando ainda pela mudança de guião. Mas o que se passa com a mulher de Ryan Reynolds para estar a ser cancelada nas redes sociais?

Já antes de o trailer ter sido lançado, as críticas em torno do filme faziam-se sentir nas redes sociais. Quando as primeiras imagens dos bastidores vieram a público, os fãs do bestseller de Hoover rapidamente se chegaram à frente para expressar a sua insatisfação face ao guarda roupa da personagem principal, interpretada por Lively, Lily Bloom, que, segundo os próprios, não correspondia à imagem descrita no livro. Quando o filme estreou a 9 de agosto deste ano, as críticas ao guarda roupa da personagem rapidamente se dissiparam, com o foco agora no estilo de roupa que Lively apostou na promoção de um filme que trata do tema da violência doméstica.

Se por um lado, a amiga de Taylor Swift aparecia nas passadeiras vermelhas e nas entrevistas com visuais floridos — não fosse a personagem que interpreta ser dona de uma florista — e parecia encarar o filme como uma comédia romântica leve — usando a atenção que estava a receber para promover a sua marca de bebidas e a sua linha de produtos capilares — o também ator principal e realizador do filme, Justin Baldoni, adotou uma postura mais séria, face ao tema sensível que a história aborda.

Rapidamente o contraste das posturas se notou e as indiretas lançadas um ao outro durante entrevistas fundamentaram a ideia dos fãs de que Blake Lively e Justin Baldoni não estariam no melhor momento da sua relação. Não ajudou também o facto de Baldoni não ter sido fotografado com o elenco durante a promoção do filme. O que chamou também a atenção foi que nem Blake nem Colleen seguiam Baldoni nas redes sociais.

No entanto, não é só Blake que está envolta no drama. Também Ryan Reynolds viu o seu nome chamado à polémica depois de numa entrevista a sua mulher ter revelado que a icónica cena no rooftop, logo no início do filme, foi reescrita por ela e pelo marido. Os internautas começaram depois a especular que estava a haver uma batalha entre Lively, Reynolds e Baldoni pelo controlo criativo do flme e que existem duas versões do final de Isto Acaba Aqui. Apesar de não ser conhecido o motivo, Justin Baldoni contratou Melissa Nathan, responsável por gestão de crises que tratou também do caso de Johnny Depp.

Com Blake Lively na boca do mundo, as críticas à atriz norte-americana aumentaram depois de uma jornalista norueguesa ter publicado no YouTube um vídeo de uma entrevista feita há oito anos pelo filme Cafe Society. “A entrevista de Blake Lively que me fez querer desistir do meu trabalho” é o título. Na mesma, Kjersti Flaa dá os parabéns a Lively pelo seu “little bump” (“pequena barriga”, em português), visto que a atriz estava grávida do seu primeiro filho, ao que responde, de forma menos simpática: “Parabéns pela sua pequena barriga”.