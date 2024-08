Pelo menos 52 pessoas morreram nos últimos dias no Bangladesh devido às fortes chuvas e inundações repentinas que atingiram o leste do país, afetando até agora mais de 5,4 milhões de pessoas, segundo dados oficiais.

De acordo com os últimos dados do Ministério da Gestão de Catástrofes e da Ajuda Humanitária, divulgados esta quinta-feira, pelo menos 21 pessoas morreram nas últimas 24 horas em onze distritos do leste e sudeste do país, elevando para 52 o número de mortos desde o início das fortes chuvas na semana passada.

Os distritos de Feni e Cumilla, ambos no leste, registaram o maior número de mortos desde o início das chuvas, com 17 e 14 mortes, respetivamente. Uma pessoa continua desaparecida em Moulvibazar, no nordeste do país.

Mais de 5,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações repentinas causadas pelas chuvas e as autoridades abriram mais de 3.400 abrigos temporários, de acordo com o boletim do ministério.

As autoridades informaram ainda que atribuíram 378.000 dólares (cerca de 341.000 euros) de ajuda às pessoas afetadas, incluindo a entrega de mais de 20.000 toneladas de arroz e cerca de 15.000 pacotes de alimentos.

De acordo com as estimativas das autoridades, as chuvas deverão continuar durante os próximos três dias, sendo maioritariamente ligeiras a moderadas, embora se preveja que algumas zonas do país venham a registar chuvas fortes.

No entanto, as águas dos rios estão a recuar em todo o país e a regressar ao seu caudal normal.

O Bangladesh, um dos países mais baixos e mais densamente povoados do mundo, é extremamente vulnerável às inundações devido à sua geografia, clima e condições socioeconómicas.

A maior parte do território situa-se num delta formado pelos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna, o que o expõe a um elevado risco de inundações durante a época das monções.