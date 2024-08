Em atualização

Um helicóptero de combate a incêndios caiu ao final da manhã desta sexta-feira no rio Douro. A notícia foi avançada pelo Porto Canal e confirmada pelo Observador junto dos Bombeiros Voluntários de Lamego e o comandante dos Bombeiros Voluntários de Peso da Régua.

Num comunicado, a Proteção Civil informa que “o piloto foi resgatado com vida e a está a ser avaliado por equipa médica”. “Neste momento decorrem as buscas para localizar os cinco elementos da equipa da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR”, lê-se na nota. Ou seja, cinco pessoas permanecem desaparecidas, após as buscas terem sido reforçadas por uma equipa de mergulhadores a chegar ao local.

Trata-se de um “helicóptero bombardeiro ligeiro de combate a incêndios rurais, com o indicativo operacional”. Segundo a Proteção Civil, “sofreu um acidente, obrigando à amaragem do meio aéreo no rio douro, próximo da localidade de Samodães”, após ter participado “nas operações de combate ao incêndio rural que lavra em Gestaçô, em Baião”.

No Facebook, foi publicado um vídeo amador que mostra um rasto na água e o helicóptero submerso, com várias embarcações de buscas no local.

As primeiras informações indicavam que se tratava de um helicóptero de turismo, o que não se confirmou.

O alerta para o acidente foi dado pelas 12h30. O site da Proteção Civil mostra que foram mobilizados 83 operacionais, 21 veículos e três helicópteros para acorrer a um acidente aéreo na localidade de Cambres.

No local estão os Bombeiros Voluntários da Régua, de Lamego e uma unidade de suporte imediato de vida (SIV) de Lamego, bem como um helicóptero de Viseu e uma viatura médica de emergência e reanimação de Vila Real, diz o Porto Canal.