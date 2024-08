Príncipe herdeiro da Dinamarca vai viver para África

O comunicado explica ainda que “na família real, existe uma longa tradição de sucessores ao trono a empreenderem estadias prolongadas no estrangeiro durante a juventude e a terem a oportunidade de se desenvolverem e vivenciarem o mundo. Sua Majestade o Rei participou numa expedição à Mongólia com foco em nómadas e em 1989 trabalhou durante um ano numa propriedade vinícola na Califórnia”, refere a nota, que destaca ainda as viagens importantes que a rainha Margarida fez à América do Sul na década de 1960.

Não há nem vai haver, segundo informa a Casa Real, qualquer indicação sobre o país no qual Christian vai estar, uma vez que a família real pretende que o príncipe herdeiro conserve a sua privacidade. “O casal real e o príncipe herdeiro esperam que se entenda que a estadia no estrangeiro será privada do princípio ao fim. Por essa razão não serão dados mais detalhes sobre a estadia”.