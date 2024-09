Em atualização

Era um cenário inevitável, pareceu ficar em risco, teve um momento de stand by, voltou ao ponto de partida por valores mais altos do que seria inicialmente estimado, ficou fechado em menos de uma semana: Conrad Harder, jovem internacional Sub-19 dinamarquês do Nordsjaelland, é o avançado que o Sporting procurava para fechar o plantel e, depois de ter chegado este domingo para realizar exames médicos, assinou contrato até junho de 2029 com os leões, num negócio que fica como um dos mais caros de sempre do clube.

O novo camisola 19 do Sporting, que tem 19 anos, acabou por ter um custo fixo de 19 milhões de euros (e não os 21 milhões que circularam na imprensa escandinava na noite de sábado), ficando para como a segunda contratação mais cara de sempre dos leões apenas superado por Viktor Gyökeres, que ao concretizar todos os objetivos desportivos delineados chegou a um investimento de 24 milhões por parte dos leões. Uma curiosidade: cinco das seis compras mais caras, entre o sueco, Conrad Harder, Morten Hjulmand, Zeno Debast e Maxi Araújo (Paulinho é a exceção), foram realizadas na última e na presente temporadas.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa, nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do conselho, de 16 de abril, que chegou a acordo com o clube dinamarquês FC Nordsjaelland para a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivo do jogador Conrad Harder Weibel Schandorff pelo montante fixo de €19.000.000,00 (dezanove milhões de euros)”, informou à CMVM.

“Adicionalmente, o Nordsjaelland ficou com o direito a receber o montante correspondente a 20% (vinte por cento) da mais-valia de uma futura transferência, sendo que essa percentagem poderá ser reduzida para até 10% (dez por cento) por opção da Sporting SAD ou em função da concretização de determinados objetivos desportivos de natureza individual e coletiva até ao montante máximo variável de €3.000.000,00 (três milhões de euros). Mais se informa que os montantes relativos ao mecanismo de solidariedade serão suportados pelo Nordsjaelland. A Sporting SAD e o jogador celebraram um contrato de trabalho desportivo válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até junho de 2029, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de €80.000.000,00 (oitenta milhões de euros)”, acrescentou a mesma missiva.