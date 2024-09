(Em atualização)

O homem que na última quarta-feira assaltou a secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, na rua de São Mamede, em Lisboa, já vendeu os oito computadores que levou das instalações daquela secretaria. Após poucos dias de investigação, a PSP deteve o suspeito esta segunda-feira pelas 19h20, em Lisboa. O homem de 39 anos, português, tem já cadastro por crimes da mesma natureza, ou seja, furtos.

Ao que o Observador apurou o suspeito já cumpriu pena de prisão em França por este tipo de crimes, tendo, inclusivamente, fugido de estabelecimentos prisionais naquele país. E, desde que voltou para território nacional, há alguns meses, voltou a cometer alguns furtos. O seu processo, apurou o Observador, conta com dezenas de crimes, incluindo furto de carros, furto simples, furto qualificado, extorsão e violação de domicílio.

Agora a investigação tenta localizar os computadores, estando já numa fase muito avançada no sentido de identificar a pessoa ou as pessoas que terão comprado os aparelhos. Enquanto isso, o suspeito será presente a tribunal nas próximas horas para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.

Como o Observador noticiou em exclusivo na passada semana, vários gabinetes, incluindo os dos principais responsáveis, foram remexidos, tendo sido levados um total de oito computadores portáteis. Tudo aconteceu durante a madrugada, tendo sido apenas no período da manhã, quando começou um novo dia de trabalho, que quem foi chegando se apercebeu de que nas horas anteriores algo de estranho tinha acontecido: diversos gabinetes estavam desarrumados e com sinais de terem sido remexidos. O caso foi comunicado de imediato à PSP pelo elemento que esta polícia tem em permanência naquela secretaria-geral.

Os agentes da PSP chegaram ao local pouco antes das 10h, e rapidamente confirmaram a denúncia, tendo a investigação ficado a partir desse momento a cargo da Divisão de Investigação Criminal. Acredita-se que o crime terá acontecido várias horas antes do alerta, pelas 5h.

Uma das principais suspeitas é a de que o homem entrou no edifício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna terá tido acesso por uma das janelas do 6.º andar, dado que a entrada do edifício tem vigilância mesmo durante a noite. Para chegar ao topo do prédio, terá usado o andaime do edifício contíguo, que está em obras. A fuga também aconteceu com recurso ao referido andaime.

Segundo apurou o Observador, este edifício tem sempre um elemento a fazer segurança na entrada que não se terá apercebido de nada e as câmaras de videovigilância também não registaram o momento porque estão avariadas, o que dificultou o trabalho das autoridades. Além disso, não havia sistema de alarme. Dado tratar-se de um crime de furto qualificado, a investigação é da competência da PSP, neste caso através da Divisão de Investigação Criminal.