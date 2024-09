A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) confirmou que foi alienada a participação detida pelo fundo World Opportunity Fund (WOF) na empresa Páginas Civilizadas, que suscitava dúvidas ao regulador quanto à “transparência da sua titularidade”.

Assim, o Conselho Regulador da ERC “deu por verificado que foi alienada a participação detida pelo World Opportunity Fund, Ltd., no capital social e nos direitos de voto da Páginas Civilizadas, Lda., que suscitava ‘fundadas dúvidas’ quanto à transparência da sua titularidade”.

O fundo detinha uma participação de 51% na Páginas Civilizadas.

Assim, destacou o regulador, “a totalidade do capital social e dos direitos de voto da Páginas Civilizadas, Lda., pertence agora às sociedades Palavras de Prestígio, Lda., Grupo Bel, S.A., e Norma Erudita, Lda., podendo a estrutura de propriedade direta e indireta da sociedade ser consultada em bases de dados de acesso público, nomeadamente, no Portal da Transparência da ERC”.

De acordo com a nota, o Conselho Regulador da ERC, “na sua reunião de dia 4 de setembro, aprovou uma deliberação pela qual declara que se encontra superada a falta de transparência que afetava a sociedade Páginas Civilizadas, Lda., detentora de participação qualificada de 50,25% na Global Notícias – Media Group S.A.”.

O negócio da venda do Jornal de Notícias (JN), TSF, entre outros títulos da Global Media Group (GMG) à Notícias Ilimitadas (NI) ficou fechado em 30 de julho, tendo também nessa data ficado concluída a compra da posição que o WOF tinha na Páginas Civilizadas.

No entanto, contactada pela Lusa no início de agosto, fonte oficial da Entidade Reguladora para a Comunicação Social disse que “até à data [início de agosto] não foi formalizada junto da ERC a alienação da participação de 51% detida pelo World Opportunity Fund Ltd no capital social das Páginas Civilizadas”.

A mesma fonte adiantou que, em 29 de julho, a administração da Global Notícias – Media Group, SA “veio informar a ERC sobre a celebração, no dia seguinte, do ‘contrato definitivo’ para venda de marcas do grupo Global Media à Notícias Ilimitadas”.