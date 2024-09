O avião que transporta o Papa Francisco aterrou esta segunda-feira no aeroporto internacional de Díli, capital de Timor-Leste, às 14h20 (6h20 em Lisboa), para uma visita de três dias, que termina na quarta-feira.

El Papa Francisco llega a Dili, capital de Timor Oriental https://t.co/XtXbOOpJ9R pic.twitter.com/5mi2r1Esba — News Vaticano ???????? (@news_vaticano) September 9, 2024

O Papa iniciou em 3 de setembro uma viagem pela região na Indonésia, onde permaneceu até sexta-feira, tendo seguido depois para a Papua Nova Guiné.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A estada em Díli tem início com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

El Papa Francisco aterrizó en Dili, capital de Timor Oriental https://t.co/7nJaVoBEsz pic.twitter.com/TSBf73lKX8 — News Vaticano ???????? (@news_vaticano) September 9, 2024

O ponto alto da visita de Francisco a Timor-Leste, onde 98% da população é católica, vai ser uma missa, a realizar na terça-feira em Tasi Tolu, a cerca de 10 quilómetros a oeste da capital, com a presença de milhares de timorenses.

A aterragem do avião das linhas aéreas Air Niugini da Papua Nova Guiné, onde o Papa concluiu esta segunda-feira a visita, foi aplaudida pelos presentes no aeroporto da capital timorense. Já há vários vídeos da receção a Francisco a circular nas redes sociais.

A seguir, o ministro da Administração Territorial, Tomás Cabral, entrou no avião juntamente com um elemento do Vaticano para cumprimentar o Papa Francisco, voltando a sair, bem como a delegação que acompanha o Sumo Pontífice, que inclui profissionais de saúde.

A rousing welcome for #PopeFrancis In #TimorLeste. Chants of “Viva il Papa” echoed through the crowd as the people of Timor-Leste warmly greeted Pope.Pontiff was ceremonially draped with a colorful, traditional ethnic shawl #LIVEUpdates #PapalVisit pic.twitter.com/58yYIan0MR — Shalom World News (@shalomworldnews) September 9, 2024

Tomás Cabral liderou a organização da visita do Papa, em conjunto com a igreja católica timorense.

Numa outra porta do avião foi montado um elevador que permitiu a saída de Francisco, que se desloca em cadeira de rodas.

O Papa Francisco saiu do avião às 14h47 (6h47 em Lisboa), tendo os funcionários da pista do aeroporto sido os primeiros a cumprimentá-lo. Alguns ajoelharam-se.

Francisco passou depois para a passadeira vermelha, sendo recebido com guarda de honra.

A manifestação de fé, que incluiu vivas ao Papa, continuou já na passadeira vermelha, dificultando o trabalho dos seguranças, onde o Papa recebeu um tais, pano tradicional de Timor-Leste, flores, e outros presentes e cumprimentou o Presidente José Ramos-Horta, o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, e os restantes membros do Governo.

Perfilados junto à passadeira vermelha estavam também, a liderança da igreja católica no país, o representante do Vaticano em Díli, Marco Sprizzi, bem como representantes de todos os municípios vestidos com trajes tradicionais timorenses.

Milhares de timorenses aguardam há horas a passagem do Papa pela Avenida Presidente Nicolau Lobato, à saída do aeroporto, em direção à Nunciatura de Díli, onde vai ficar instalado durante a visita a Timor-Leste.