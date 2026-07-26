"Estamos num dilema de humanidade vs eficiência. Vivemos cansados da imperfeição humana." Entrevista ao jesuíta que estuda armas autónomas

Se uma arma autónoma, totalmente conduzida por um sistema de Inteligência Artificial (IA), identificar, seguir e eliminar um alvo militar, reduzindo para perto de zero os danos colaterais provocados a civis, trata-se de uma ação eticamente mais aceitável do que um ataque planeado e executado por seres humanos, mesmo que este tenha menos precisão e, por isso, cause mais danos colaterais? Para Afonso Seixas Nunes, essa é “a questão” — e o jesuíta português que se dedica ao estudo do Direito e das implicações éticas dos sistemas autónomos de armamento ainda não encontrou uma resposta satisfatória para ela. Pelo contrário, é uma questão que conduz ao profundo dilema entre eficiência e humanidade em que o mundo contemporâneo se encontra mergulhado.

Padre jesuíta nascido há 53 anos no Porto, Afonso Seixas Nunes é jurista, professor na Faculdade de Direito do Boston College (Estados Unidos da América) e um dos maiores especialistas mundiais em Inteligência Artificial e sistemas autónomos. A sua tese de doutoramento debruçou-se especificamente sobre a legitimidade e a responsabilidade pela utilização de sistemas de armas autónomos no campo de batalha — e é a este espinhoso tema que tem dedicado não só a sua carreira académica, mas também o seu trabalho como consultor jurídico de vários governos, forças armadas e serviços de informações.

A entrevista ao Observador, a partir de Boston, tem como pano de fundo a recente publicação da Magnifica Humanitas, a primeira encíclica do Papa Leão XIV, dedicada justamente à defesa da dignidade humana na era da IA. Nesse documento — que merece várias críticas da parte de Afonso Seixas Nunes —, o pontífice reflete de forma particularmente incisiva sobre o modo como os sistemas autónomos estão a transformar a guerra contemporânea, colocando inclusivamente questões sobre a validade atual da teoria da guerra justa, que durante séculos foi a posição oficial da Igreja Católica sobre o uso da violência.

Afonso Seixas Nunes defende a necessidade de a Igreja Católica romper com a atitude “ultra-defensiva” que adotou na sequência do Iluminismo e da Revolução Francesa — e que a levou a afastar-se da sua longa história de presença no mundo intelectual e académico — e reflete sobre os grandes dilemas motivados pelos sistemas autónomos e pela IA no mundo de hoje. Um mundo mais lento, mais imperfeito e menos eficiente é o preço a pagar por um mundo mais humano, defende.

Na entrevista, o jesuíta português fala também sobre como os sistemas autónomos estão a ser usados nos conflitos armados de hoje, sobre como os Estados se estão a afastar de sistemas totalmente autónomos que se possam voltar contra si, sobre o trabalho que tem desenvolvido como consultor do governo dinamarquês e sobre o que o Cristianismo tem a dizer acerca da legitimidade de usar a violência. “A Igreja Católica não tem uma atitude, nem nunca teve, de pacifismo”, sublinha.

“Começamos a delegar para o computador espaços de decisão que normalmente eram humanos”

O contexto desta entrevista é esta época particular que vivemos, talvez um ponto de inflexão na História. O nosso dia a dia novamente marcado por guerras e conflitos armados, talvez agora envolvendo a sobrevivência da Europa, ao mesmo tempo que vivemos o advento da Inteligência Artificial (IA), que ainda não compreendemos muito bem. E estamos a falar também dois meses depois de o Papa Leão XIV ter publicado a Magnifica Humanitas, precisamente sobre a defesa da dignidade humana na era da IA. A Igreja Católica não é, se calhar, a primeira instituição em que pensamos quando pensamos em tecnologia de ponta, mas esta encíclica teve um impacto mediático planetário. Como é que viu esta intervenção do Papa?

Falamos de IA desde o final dos anos 50, mas no início da IA tínhamos a noção que temos hoje dos nossos computadores. Isto às vezes é muito difícil, por exemplo, para nós juristas: quando vou a conferências, é sempre um problema percebermos exatamente de que IA estamos a falar. Porque estamos habituados a trabalhar com os nossos computadores e os computadores dependem da IA. A grande mudança de paradigma é que a noção que temos da IA é que damos as ordens ao nosso computador e o nosso computador faz exatamente aquilo que lhe pedimos, como, por exemplo, dactilografar, etc. Estamos a entrar, desde os anos 2000, num novo paradigma de IA que nasce com o machine learning. Com o machine learning temos assistido a resultados absolutamente espantosos, no sentido de os computadores terem uma capacidade de processamento de uma variedade de dados — portanto, podemos ter dados vindos de qualquer contexto e circunstância — num volume e numa velocidade… A regra dos três Vs, como geralmente chamamos em IA. De facto, começamos a atingir resultados muito mais rápidos, e vemos isso, por exemplo, nas calculadoras, etc.

Ora, nos últimos anos, a partir de 2020, tem surgido a outra complexidade do machine learning, que é com os LLMs. Portanto, com os LLMs temos a mesma história, o princípio da IA é o mesmo, mas a velocidade e a capacidade de conexões entre os dados aumenta exponencialmente. E cada vez mais pequeno: quando imaginamos que os nossos telemóveis têm mais capacidade que os primeiros computadores que tivemos… Ainda me lembro da minha primeira conta de e-mail, portanto, já sou um rinoceronte. Qual é o problema? O problema começa quando começamos — sobretudo a partir dos anos 2000, com esta capacidade exponencial dos computadores de oferecerem resultados que, para nós, demorariam meses e anos, e às vezes uma vida toda, para atingir — de alguma forma, a fazer do computador um agente. De repente, utilizamos linguagem como esta: o meu computador está a ficar muito cansado, o meu computador está muito velhinho, hoje decidiu não trabalhar. Começamos a utilizar uma linguagem muito antropológica. Inerentemente, penso eu, começamos a delegar para o computador espaços de decisão que normalmente eram humanos. E um computador não decide nada. Mesmo no sistema mais evoluído de IA, um computador vai sempre optimizar um resultado em função dos dados que recebeu. Portanto, o computador não decide nada.

Faz cálculos, analisa probabilidades…

E otimiza resultados. Portanto, estatisticamente, este resultado tem maior probabilidade de ser o resultado mais acertado. A atenção da Santa Sé começou em 2014, quando se começa a discutir os sistemas autónomos de guerra. Portanto, é aqui que a Santa Sé entra de pés juntos, [para] dizer: cuidado, o que é que estamos a fazer? Nos estudos ainda mais recentes, e agora falo mais do contexto norte-americano, porque do contexto europeu já estou um bocadinho mais desligado, não sei bem como é que estão os estudos a ser feitos. Aqui, no âmbito da psicologia, por exemplo, um estudo que saiu há pouco tempo, de miúdos entre os 12 e os 14 anos que já têm disfunções cognitivas quando passam mais de três horas agarrados a um telemóvel. Portanto, as preocupações da Santa Sé nascem, primeiro, [com] o que é isto de começarmos a delegar o poder de decisão da vida ou morte em sistemas autónomos, não só no campo da guerra. Foi mais evidente no campo da guerra quando se discutiu os sistemas autónomos, mas, por exemplo, também no campo da saúde.

No campo da saúde estamos um bocadinho mais lentos, porque as equipas da saúde têm vindo a ser conservadoras, ainda não aceitam que seja uma máquina a decidir se o doente tem capacidade ou não de recuperar determinado acidente ou determinada doença. Mas aqui nos Estados Unidos tem-se vindo já a assistir, com alguma preocupação — no outro dia estava a falar com outro jesuíta, que é professor da Faculdade de Medicina —, que as companhias de seguros começam a desenvolver algoritmos que, por exemplo, nas pessoas de idade, que muitas vezes fazem fratura do fémur, o algoritmo estuda que naquela pessoa que já tem 80 não compensa a cirurgia. E, portanto, o que é que acontece? A companhia de seguros não cobre a despesa da cirurgia. Se a pessoa tem que ser mesmo operada, vai como privado, portanto tem que pagar, o seguro não cobre. Quando começamos a entrar neste domínio em que as companhias de seguros começam a ter acesso, nomeadamente aos nossos exames de saúde — o que é muito fácil de acontecer, não é assim tão difícil —, começamos a ver espaços na área da saúde, no que diz respeito ao direito à vida, a serem completamente afetados.