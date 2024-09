Em atualização

O objetivo da nova missão da SpaceX é alcançar o que até agora parecia inalcançável: realizar a primeira caminhada espacial comercial numa jornada ousada e arriscada aos cinturões de radiação de Van Allen, na Terra. A missão, batizada de Polaris Dawn, estava programada para descolar às 3h38 desta terça-feira, mas foi adiado por duas horas devido a condições atmosféricas adversas. O lançamento ocorreu às 10h24 (5h24 hora local) e a nave espacial está em órbita

Na rede social X, a SpaceX está a transmitir em direto os momentos que precedem o lançamento da Dragon, a nave espacial que tem capacidade para transportar até sete passageiros — desta vez só leva quatro — de e para a órbita da Terra e para além dela.

Watch live as Falcon 9 launches the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew on a multi-day mission orbiting Earth https://t.co/u1KqQx5AFr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

A tentativa de lançamento ocorre após vários problemas terem dificultado os esforços da tripulação do Polaris Dawn para descolar no final de agosto. Primeiro, um problema com o equipamento de solo no local de lançamento adiou a data prevista em 24 horas, depois as previsões meteorológicas forçaram a SpaceX a desistir de mais duas tentativas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mês anterior, um Falcon 9 apresentou defeitos durante uma missão de satélite de rotina, levando os reguladores federais a impedir brevemente todos os foguetes Falcon 9 de voar. A SpaceX recebeu permissão a 30 de agosto para que o Falcon 9 pudesse ser utilizado na missão novamente.

Durante a sua missão de vários dias em órbita, a Dragon e a tripulação de quatro civis “esforçar-se-ão por alcançar a órbita terrestre mais alta alguma vez voada desde o programa Apollo e participarão na primeira atividade extraveicular (EVA) de sempre por astronautas comerciais usando fatos EVA”, descreve-se no site da SpaceX,

Entre os objetivos da viagem espacial, além da caminhada espacial, estão definidas contribuições para 36 estudos e experiências de investigação de 31 instituições parceiras. Os estudos são “concebidos para melhorar a saúde humana na Terra e durante voos espaciais de longa duração”, bem como serão testadas as “comunicações a laser Starlink no espaço”.

Será o voo de estreia espacial para três dos quatro membros da tripulação. “Este será o primeiro voo espacial humano do Piloto de Missão Kidd Poteet, da Especialista de Missão Sarah Gillis e da Especialista de Missão e Oficial Médica Anna Menon. O Comandante da Missão, Jared Isaacman, voou anteriormente para o espaço como comandante da Inspiration4”, informa a empresa de exploração espacial, que destaca ainda ser a primeira vez que dois funcionários da SpaceX farão parte de uma tripulação de um voo espacial humano.