Três astronautas da NASA serão lançados esta quarta-feira para a Estação Espacial Internacional a bordo da nave espacial Roscosmos Soyuz MS-26. Vão juntar-se à restante tripulação da Expedição 71, que começou em março, e que tem como objetivo a investigação de doenças e terapias neuro-degenerativas, bem como a exploração da botânica espacial e das mudanças de fluidos causadas pelo espaço e ainda de sistemas de suporte de vida baseados em algas.

O lançamento, que terá lugar no Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão, está marcado para as 17h23 (12h23 na hora local). A bordo da nave estarão o astronauta norte-americano Don Pettit, e os astronautas russos Alexey Ovchinin e Ivan Vagner.

Vão juntar-se à restante tripulação da Expedição 71, lançada para a estação espacial a 23 de março. Segundo descreve a NASA, depois de uma trajetória de duas órbitas e três horas até à estação, a nave espacial irá acoplar automaticamente no módulo Rassvet do laboratório em órbita. Pouco depois, abrir-se-ão as escotilhas entre a nave e a estação.

Uma vez a bordo da estação, o trio juntar-se-á aos astronautas da NASA Tracy C. Dyson, Mike Barratt, Matthew Dominick, Jeanette Epps, Butch Wilmore e Suni Williams, bem como aos astronautas russos, da Roscosmos, Nikolai Chub, Alexander Grebenkin e Oleg Kononenko.

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams foram transportados para a Estação Espacial Internacional a bordo da nova cápsula da Boeing e deviam ter ficado na estação espacial durante oito dias, mas a estadia vai acabar por arrastar-se durante quase oito meses. Na sexta-feira ficaram para trás com o regresso da Starliner à Terra.

Apesar do prolongamento, a NASA garante que os dois astronautas estão preparados e que foram treinados para uma missão mais longa. “Nós preparámo-los bem para assumir esta função”, assegurou também na conferência de imprensa Dana Weigel, gestora da NASA do programa da estação espacial. O regresso dos astronautas está marcado para o próximo ano, a bordo da nave Crew Dragon, da rival da Boeing Space X.