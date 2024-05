Jornada Mundial da Juventude. Lucros da Fundação JMJ foram de 31,4 milhões de euros, superando todas as previsões

Oito meses após o fim da Jornada Mundial da Juventude — que chegou a juntar 1,5 milhões de pessoas no Parque Tejo, em Lisboa — a Fundação JMJ apresentou esta sexta-feira o relatório final de contas. E os lucros obtidos superaram o que inicialmente se previa, atingindo os 31,4 milhões de euros. Já os gastos foram de cerca de 43 milhões de euros, sendo que a maioria da despesa foi com fornecimentos e serviços, nomeadamente a alimentação. No que toca ao impacto económico do encontro que se realizou entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, registou-se um “aumento a curto prazo do nível da atividade económica”, mas também um travão no processo de redução da taxa de inflação que decorria. Os dados constam do relatório de contas da Fundação JMJ e do estudo que o ISEG levou a cabo e cujas conclusões são agora conhecidas.

A Fundação JMJ Lisboa 2023 registou um “resultado positivo de 31,359 milhões de euros” no final de 2023, o que representa um aumento de 34348% face ao valor inicialmente orçamentado, de 912 mil euros, lê-se no relatório apresentado. Já em dezembro de 2023 se previa que o valor fosse mais elevado. O Observador apurou na época que o lucro podia chegar a 20 milhões de euros, mas, ainda assim, este valor foi ultrapassado. O lucro obtido com a JMJ “será, posteriormente, aplicado no desenvolvimento de projetos de apoio a jovens, a implementar nos concelhos de Lisboa e Loures”.

Mas se inicialmente o foco estava nestas duas regiões, esta sexta-feira, durante a apresentação do relatório, Américo Aguiar admitiu que “agora a possibilidade é XXL” face aos lucros obtidos. “Isto significa que, quer os intervenientes, quer a geografia podem ter outras dimensões.” Os projetos em que haverá um investimento não estão ainda definidos e depende dos diálogos que ocorrerem entre as câmaras municipais e a própria Fundação. Mas em cima da mesa estarão, à partida, projetos pastorais e de educação, como por exemplo relacionados com “produção artística”.