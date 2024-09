Esta quinta-feira falamos sobre o plano Draghi. A União Europeia encomendou a Mario Draghi, o antigo presidente do Banco Central Europeu, um estudo sobre a competitividade da economia europeia. Na segunda-feira o homem que ficou conhecido como “super Mario” entregou o seu trabalho, que recebeu menos atenção do que a merecida. Por cá estivemos distraídos com a fuga de Vale de Judeus, pelo mundo com o debate Trump-Harris, mas a verdade é que o diagnóstico e as propostas avançadas num relatório de 400 páginas não podem ser ignoradas. Até porque ainda não se falou alguma coisa sobre a necessidade de na Europa se investir mais 800 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento todos os anos. Draghi não pede apenas mais dinheiro, talvez nem peça sobretudo mais dinheiro, pede antes reformas que evitem que a União Europeia entre naquilo a que chegou uma lenta agonia, porventura uma irreversível agonia.

