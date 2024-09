Portugal reforçou o programa de estágios internacionais inov contacto, que já apoiou mais de seis mil jovens, alargando-o para nove meses com foco nas tecnologias e pondera criar novos programas, disse à Lusa a ministra da Juventude e Modernização.

O programa foi alargado de seis para nove meses, uma alteração “importante no sentido de proporcionar uma experiência mais enriquecedora a estes jovens”, frisou à Lusa Margarida Balseiro Lopes, na quarta-feira, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, na sequência de um encontro com jovens portugueses expatriados, desde estudantes de Erasmus, bolseiros, investigadores, ou jovens profissionais.

Para além deste alargamento no programa de candidaturas para os 105 estágios internacionais, com inscrições abertas até 27 de setembro, Portugal fez uma aposta em áreas que são identificadas pelo Governo, como “relevantíssimas” como as áreas “ligadas à tecnologia, às big science, numa parceria feita com a Agência Nacional de Inovação”, detalhou a ministra.

Em relação à importância do Brasil para a internacionalização dos jovens qualificados portugueses, Margarida Balseiro Lopes sublinhou ser “um país especialmente importante porque é o terceiro país para onde têm vindo mais jovens”, com 675 jovens nas 26 edições do programa inov contacto já realizadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto à criação de novos programas e de reforço no Brasil, a ministra portuguesa sublinhou ser uma aposta que o Governo quer fazer, “explorando eventuais novos programas que reforcem esta ligação entre os dois países, que permitam esses jovens terem novas experiências”.

Reforçando a importância deste programas para capacitar internacionalmente os jovens portugueses com novas experiências, a ministra não deixou de mandar a mensagem que o objetivo do Governo é capacitar Portugal “para ser o país de excelência dos jovens portugueses”

“Temos tido um problema grave de emigração, sobretudo emigração altamente qualificada, com 30% dos jovens a viverem fora do país”, recordou.

O objetivo da ministra passa por “trabalhar em duas vias: retenção e atração de talento para Portugal, mas também não descorando as possibilidade que nós podemos dar a estes jovens de ganharem mundo, de ganharem novas experiências”.

Margarida Balseiro Lopes que, juntamente com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, esteve no Rio de Janeiro em reunião com Conselheiros das Comunidades Portuguesas eleitos pelo círculo eleitoral do Rio de Janeiro e dirigentes associativos e com jovens lusodescendentes envolvidos no movimento associativo segue esta quinta-feira para a cidade nordestina de Maceió para participar das reuniões do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20.

O Brasil, que exerce a presidência do G20 desde o primeiro dia de dezembro de 2023, convidou Portugal, Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega e Singapura para observadores da organização, assim como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

As prioridades do governo brasileiro para esta presidência do G20 são o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global.