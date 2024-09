Imagens de satélite da NASA mostram uma nuvem de fumo de grande dimensão na zona do distrito de Aveiro onde esta segunda-feira um incêndio com várias frentes ativas ameaça casas e já provocou, em Albergaria-a-Velha, quatro feridos civis, um deles “com alguma gravidade”.

No município, o fogo chegou a todas as seis freguesias, afetou “várias casas, viaturas, 20 alojamentos, dois armazéns e um escritório”, informou o presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, num ponto de situação ao início da tarde.

Num ponto de situação feito à comunicação social ao início da tarde, André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, referiu 36 incêndios em curso até às 12h30 com o envolvimento no seu combate de 2.179 operacionais, 645 meios terrestres e 32 meios aéreos”.

As imagens de satélite da NASA mostram, em menor dimensão, as nuvens de fumo que correspondem as outros focos de incêndio.

“A situação metereológica mantém-se com agravamento e não é expectável uma melhoria das condições”, informa. “Mantemos o estado de alerta especial em nível vermelho”, apontou, revelando que nas últimas horas foram registadas 92 ocorrências. “O apelo que temos vindo a fazer para nos ajudarem a reduzir as ignições não resultou”, diz o comandante.