O treinador dos franceses do Lille, Bruno Génésio, manifestou esta segunda-feira o seu respeito pelo Sporting, que defrontará esta terça-feira para a Liga dos Campeões de futebol, elogiando Viktor Gyökeres, que considera “estar a ultrapassar todas as fasquias”.

“O que mais respeito no Sporting é o coletivo. É uma equipa muito organizada em termos defensivo e ofensivo e tem muito talento. Tem um jogador que está a ultrapassar todas as fasquias, estou, é claro, a falar de Gyökeres. O Sporting não deixa de ser um grande clube e Gyökeres é um dos grandes avançados na Europa hoje em dia. Não posso deixar de o citar”, afirmou o treinador francês.

Bruno Génésio apenas dedicou palavras positivas ao Sporting, oponente que, ainda assim, espera desafiar e derrotar.

“Vamos defrontar uma excelente equipa, invicta desde o início da época e com muita experiência, qualidade e organização, tanto em termos defensivos como ofensivos. Mas estamos aqui para disputar o jogo pelo jogo, temos de ter qualidade para enfrentar a equipa que vamos encontrar e, claro, ter a capacidade para colocar problemas”, afiançou, determinado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O treinador do Lille não se mostrou melindrado pelas palavras críticas do presidente do clube, Olivier Letang, após a derrota sofrida perante o Saint-Étienne, na passada sexta-feira, para a Ligue 1 (1-0).

“Já estava à espera da pergunta e vou responder por ser educado: o presidente tem o direito de dizer o que pensa e o que lhe vai no coração, é o patrão. Quando preciso de falar com as pessoas com quem trabalho, como é o caso do presidente, é pessoalmente e não será aqui que o farei”, vincou.

Sem querer “encontrar desculpas”, o técnico reconheceu “problemas nos últimos tempos”: “Não podemos ignorar os problemas, mas temos a confiança para darmos uma imagem diferente do que fizemos no jogo anterior”.

Apesar do novo formato, o técnico disse-se habituado às andanças da Champions, assumindo que a tarefa que espera a sua equipa na terça-feira, em Lisboa, vai ser difícil, mas não impossível, bastando recordar o passado.

“Tenho alguma experiência de Champions, pelo Lyon, e antes de jogarmos com o Manchester City também tínhamos perdido 1-0. Os prognósticos de toda a gente que segue o futebol eram sobre quando sofríamos o primeiro golo ou quantos golos iríamos sofrer e, afinal, ganhámos 2-1. Não estou a dizer que será isso que vamos fazer amanhã [na terça-feira], mas a verdade é que, no futebol, a equipa menos favorita pode ganhar”, advertiu.

Apesar de apontar à vitória, Bruno Génésio não tem dúvidas: o Sporting será a equipa favorita no encontro da primeira jornada da Liga dos Campeões, marcado para as 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.

“Penso que podemos dizer que o Sporting é favorito, sobre a diferença de orçamento não sei, tem jogadores como aquele de quem acabei de falar [Gyökeres] e não sei se o campeonato português é mais fraco do que o francês. As equipas portuguesas costumam ter bom comportamento nas competições europeias e podemos, portanto, dizer que o Sporting é favorito para o jogo”, admitiu.