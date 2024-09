Ursula von der Leyen anunciou esta terça-feira a sua proposta de composição da nova Comissão Europeia, que terá ainda de ser aprovada pelo Parlamento Europeu.

Entre os novos nomes e a distribuição de pastas, há algumas novidades como a atribuição de uma posição de relevo a Itália, que tem não apenas a pasta da Coesão, mas também uma vice-presidência. Mas esse não é o único detalhe relevante. A portuguesa Maria Luís Albuquerque agarra uma pasta de peso como os Serviços Financeiros e alguns socialistas ficam com cargos que Von der Leyen tem definido como área prioritárias: é o caso da Habitação, do dinamarquês Dan Jørgensen, e da Transição Limpa (pasta do clima), atribuída a Teresa Ribera. Esta acumula ainda a pasta com uma vice-presidência.

Destaque também para a preponderância de França, que mantém uma área importante — o Mercado Único — depois de dias de braço de ferro com o anterior titular da pasta (e novamente sugerido pelo governo francês), Thierry Breton. Menos relevante foi a escolha atribuída ao nomeado da Hungria, que ficará com a pasta da Saúde e Bem-Estar Animal.

Veja aqui a lista completa dos novos comissários propostos por Ursula von der Leyen:

Áustria – Magnus Brunner – Comissário para os Assuntos Internos e a Migração Bélgica – Hadja Lahbib – Comissária para a Preparação e Gestão de Crises Bulgária – Ekaterina Zaharieva – Comissária para as Startups, Investigação e Inovação Croácia – Dubravka Šuica – Comissária para o Mediterrâneo Chipre – Costas Kadis – Comissário para as Pescas e os Oceanos República Checa – Jozef Sikela – Comissário para as Parcerias Internacionais Dinamarca – Dan Jørgensen – Comissário para a Energia e a Habitação Estónia – Kaja Kallas – vice-presidente executiva para a Política Externa e de Segurança e Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Defesa Finlândia – Henna Virkkunen – vice-presidente executiva para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, Comissária para as Tecnologias Digitais e de Fronteira França – Stéphane Séjourné – vice-presidente executivo para a Prosperidade e Estratégia Industrial, Comissário para a Indústria, PME e Mercado Único Alemanha – Ursula von der Leyen – presidente da Comissão Europeia Grécia – Apostolos Tzitzikostas – Comissário para os Transportes Sustentáveis e o Turismo Hungria – Olivér Várhelyi – Comissário para a Saúde e o Bem-Estar dos Animais Irlanda – Michael McGrath – Comissário para a Democracia, a Justiça e o Estado de Direito Itália – Raffaele Fitto – vice-presidente executivo para a Coesão e Reformas, Comissário para a Política de Coesão, Desenvolvimento Regional e Cidades Letónia – Valdis Dombrovskis – Comissário para a Economia e Produtividade; Implementação e Simplificação Lituânia – Andrius Kubilius – Comissário para a Defesa e Espaço Luxemburgo – Christophe Hansen – Comissário para a Agricultura e Alimentação Malta – Glenn Micallef – Comissário para a Equidade Intergeracional, Cultura, Juventude e Desporto Países Baixos – Wopke Hoekstra – Comissário para o Clima, Crescimento Limpo, também responsável pela fiscalidade Polónia – Piotr Serafin – Comissário para o Orçamento, a Luta Antifraude e a Administração Pública Portugal – Maria Luís Alburquerque – Comissária para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e do Investimento Roménia – Roxana Mînzatu – vice-presidente executiva para as Pessoas, as Competências e a Preparação, Comissária para as Competências, a Educação, o Emprego de Qualidade e os Direitos Sociais Eslováquia – Maroš Šefčovič – Comissário para o Comércio e a Segurança Económica; Relações Interinstitucionais e Transparência Eslovénia – Marta Kos – Comissária para o Alargamento, também responsável pela vizinhança oriental e pela reconstrução da Ucrânia Espanha – Teresa Ribera – vice-presidente Executiva para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva, Comissária para a Concorrência Suécia – Jessika Roswall – Comissária para o Ambiente, a Resiliência da Água e uma Economia Circular Competitiva