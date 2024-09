Depois das roupas, o concerto. A mulher do primeiro-ministro do Reino e líder do Partido Trabalhista aceitou dois bilhetes grátis para a The Eras Tour, de Taylor Swift, que este verão passou pelo Estádio de Wembley, e não terá declarado no registo de interesses do marido. Apesar de Keir Starmer ter insistido que o segundo bilhete foi registado, ainda não há dados, avança o The Telegraph.

O caso surge depois de, no domingo, o The Sunday Times ter avançado que o primeiro-ministro britânico está a ser alvo de uma investigação por não ter declarado no prazo previsto donativos no valor de 5 mil libras (cerca de 5.036 euros) feitos à mulher por um doador do partido. Agora, o foco mantém-se em Victoria Starmer por ter aceitado dois bilhetes no valor de centenas de libras, para os concertos de 21 de junho e 15 de agosto de Taylor Swift em Londres, e não ter feito o registo. No Reino Unido, as regras ditam que os deputados estão obrigados a registar as ofertas e os donativos no prazo de 28 dias.

Tal como Starmer, também nos concertos de Swift estiveram presentes outras figuras do Partido Trabalhista, como o ministro da Saúde, Wes Streeting, a ministra da Educação, Bridget Phillipson, o responsável do departamento do Tesouro Darren Jones, e a ministra da Cultura, Lisa Nandy. Os três primeiros declararam os bilhetes.

Já a declaração de Lisa Nandy também não surge no registo, com o seu porta-voz a justificar que consta no registo separado de interesses ministeriais, que só é atualizado de três em três meses.

Quanto a Streeting, Phillipson e o Jones, assistiram ao espetáculo na qualidade de deputados e não de membros do governo, razão pela qual declararam os bilhetes no registo de interesses dos deputados.

Apesar de não se saber ao certo o valor dos bilhetes da mulher do primeiro-ministro britânico, o The Telegraph avança que Streeting recebeu quatro bilhetes no valor de 1.160 libras (1.377 euros), Phillipson recebeu dois no valor de 522,54 libras (620,51 euros) e Jones recebeu quatro bilhetes no valor de 3.400 libras (4.037 euros). Todos os bilhetes foram pagos pela Associação de Futebol. Isto significa que os ministros do governo britânico aceitaram um total de mais de 9.000 libras (10.686 euros) em bilhetes para a Taylor Swift durante o verão.