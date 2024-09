As frequentes atividades dos militares chineses no Estreito de Taiwan tornam cada vez mais difícil prever quais ações constituem uma manobra militar ou as que podem ser um ato de guerra, alertou hoje a ilha.

O ministro da Defesa taiwanês disse que as Forças Armadas chinesas combinam métodos de pressão “regulares e irregulares”, recorrendo a uma grande variedade de instrumentos, tais como ataques na “zona cinzenta”, treinos conjuntos mar-ar e manobras militares, a fim de “verificar continuamente a sua capacidade de atacar Taiwan e de resistir a forças estrangeiras”.

“Por conseguinte, as Forças Armadas [de Taiwan] devem estar preparadas com antecedência, incorporando estes cenários nos seus exercícios e verificando a sua capacidade de responder à possível transição do treino [militar] para o exercício, e do exercício para a guerra”, afirmou Wellington Koo Li-hsiung.

Quanto a uma eventual ação militar da China contra Taiwan, Koo insistiu que o tempo de reação das Forças Armadas da ilha “pode não ser tão longo como se pensava”, pelo que estas devem estar preparadas para responder a um eventual “agravamento das circunstâncias”.

Desde que o líder de Taiwan, William Lai Ching-te, tomou posse há quatro meses, a China aumentou a sua pressão militar sobre a ilha, cujo governo propôs aumentar o orçamento da Defesa para um “máximo histórico” de 647 mil milhões de dólares taiwaneses (cerca de 18 mil milhões de euros) até 2025.

Wellington Koo afirmou que o Governo está atualmente a concentrar-se no desenvolvimento de “capacidades assimétricas”, através da melhoria das forças de reserva, reforço da resiliência operacional e mantendo o equipamento tradicional e as armas convencionais “para fazer face às incursões chinesas na zona cinzenta”.

O ministro referiu ainda que o recém-criado grupo de tecnologia de defesa avançada de Taiwan estabeleceu contactos com a Unidade de Inovação de Defesa do Exército dos EUA para se concentrar no desenvolvimento de sistemas de aparelhos aéreos não tripulados (conhecidos como drones), armas anti-drones e utilização de inteligência artificial em equipamento militar.

No caso de o setor privado de Taiwan não ter capacidade para fabricar estes artigos, o governo procurará “apoio internacional”, não excluindo a possibilidade de “produção conjunta” com os EUA, disse Koo.

“A integração na cadeia de abastecimento internacional ainda tem de ser discutida, especialmente porque a produção sob a marca de Taiwan pode não ser viável devido a diferenças internas. No entanto, Taiwan pode tornar-se um elo fundamental, dada a sua liderança em tecnologias avançadas, como os semicondutores, e tirar partido da atual tendência de afastamento da China por parte de vários países”, afirmou o ministro.

A ilha de Taiwan – para onde o exército nacionalista chinês se retirou depois de ter sido derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil – é governada de forma autónoma desde 1949, embora a China reivindique a soberania da ilha, que considera uma província rebelde para cuja “reunificação” não exclui o recurso à força.