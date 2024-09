A rainha emérita de Espanha presidiu, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, à cerimónia oficial de comemoração do Dia Mundial da Doença de Alzheimer, no âmbito do Congresso Internacional de Doenças Neurodegenerativas, que termina este sábado. A mãe do rei Felipe VI chegou à capital na sexta-feira para participar no segundo dia da conferência.

Na noite anterior, poucas horas antes da chegada da rainha, que fez uma breve discurso este sábado, foi feito um disparo dentro das instalações da Fundação Champalimaud, do qual não resultaram feridos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O evento contou com a presença da ministra da Educação, Ana Paula Martins, e da presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza. Organizado pela Fundação Rainha Sofia — da qual a emérita é presidente —, pelo Centro de Investigação em Doenças Neurológicas do Instituto de Saúde Carlos III e pela Fundação Champalimaud, o congresso reuniu investigadores de todo o mundo.

A área das doenças neurodegenerativas é de particular interesse para a rainha emérita de Espanha, uma vez que a irmã, a princesa Irene da Grécia, sofre de uma doença neurodegenerativa. O estado de saúde da princesa tem-se agravado nos últimos meses, mas a Casa Real nunca deu informações sobre a doença de Irene da Grécia.

Na sexta-feira, no segundo dia da conferência, a rainha e os restantes presentes terminaram o dia a assistir a um concerto de Katia Guerreiro, que cantou para os congressistas na Fundação Champalimaud.