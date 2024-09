Era para cumprir calendário, mas não só. Depois de vencer Panamá e Tajiquistão, Portugal fechava a fase de grupos do Campeonato do Mundo de futsal contra Marrocos — que também tinha vencido Panamá e Tajiquistão. Ou seja, o jogo deste domingo decidia o primeiro lugar do Grupo E e quem é que seguia para os oitavos de final com três triunfos em três partidas.

Na antevisão da partida, no Uzbequistão, Jorge Braz sublinhava a vontade de terminar a fase de grupos com nove pontos conquistados em nove pontos possíveis. “Três jogos, nove pontos, três vitórias. Isso foi sempre o objetivo inicial. Agora ainda mais. Falta um jogo para cumprirmos aquilo que tínhamos delineado: vencer o grupo, com três vitórias, e ir para os oitavos”, começou por dizer o selecionador nacional, que aproveitou para vincar novamente a confiança que tem em todo o grupo.

“É uma seleção que não tem medo de ter a bola em nenhuma zona do campo. São extremamente agressivos do ponto de vista ofensivo, extremamente ameaçadores. Vamos tentar alterar essa qualidade que eles têm a arriscar e ver se é uma oportunidade para nós. Tenho confiança total nos jogadores, temos uma variabilidade muito grande. Tenho, felizmente, 14 jogadores fantásticos”, acrescentou o treinador, que já sabia que uma vitória colocava o Cazaquistão no caminho da Seleção Nacional na próxima fase.

Assim, Jorge Braz não surpreendida e lançava o cinco inicial expectável, com Edu, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick. Pany teve a primeira oportunidade do jogo, com um remate forte para defesa atenta de Abdelkrim Anbia (2′), e Portugal não demorou muito mais a abrir o marcador, com Erick a marcar com um pontapé à meia-volta (3′). Fábio Cecílio ainda ficou perto de aumentar a vantagem logo depois (6′), mas a reação de Marrocos apareceu.

A equipa marroquina, que é tricampeã africana, confirmou a ideia de ser a única adversária de Portugal neste Grupo E e ameaçou várias vezes a baliza de Edu. Amazal testou o guarda-redes português (7′), Charraoui fez o mesmo em duas ocasiões (10′ e 18′) e o guardião do ElPozo Murcia ia realizando uma grande exibição na baliza portuguesa. Pelo meio, do outro lado, Zicky quase marcou (12′) e Erick também ficou perto de bisar (15′), mas o segundo golo de Portugal apareceu já à beira do fim e de grande penalidade, com Bruno Coelho a converter após falta sobre André Coelho (19′).

Portugal voltou a marcar logo no início da segunda parte, com Bruno Coelho a aproveitar um erro da defesa de Marrocos para bisar e alcançar uma vantagem ainda mais confortável (21′). A equipa marroquina sentiu o terceiro golo sofrido e afundou um bocadinho mais, sendo que tanto Bruno Coelho (23′) como Pany Varela (25′) desperdiçaram oportunidades para abrir a porta à goleada. Os marroquinos acabaram por reduzir a desvantagem já dentro dos últimos 10 minutos, com El Mesrar a atirar para a baliza deserta depois de acertar no poste (33′), e Zicky fechou a goleada (38′).

Portugal venceu Marrocos (1-4), carimbou a terceira vitória em três jornadas da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futsal e vai imbatível para os oitavos de final, onde defronta o Cazaquistão já na próxima quinta-feira (16h). Já os marroquinos ficam no segundo lugar do Grupo E e vão defrontar França ou Irão na próxima fase.